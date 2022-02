Lulù Selassiè: senza il fidanzato Manuel Bortuzzo, si consola con lui

Lulù Selassiè, senza il fidanzato Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si consola con lui tra baci e abbracci.

Lulù Selassiè ha salutato il fidanzato Manuel Bortuzzo ormai da tre settimane. Il nuotatore ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip 2021 per alcune problematiche legate alla sua salute e riprendere gli allenamenti. Lulù, invece, è rimasta nella casa dove, tra un “ti amo” e un “mi manchi” detto alla telecamere e rivolto al suo Manuel, ha trovato qualcuno con cui consolarsi.

Dopo l’uscita di Manuel, Lulù ha affrontato dei momenti difficili. La mancanza del fidanzato si fa sentire e, negli scorsi giorni, la principessa etiope ha avuto un vero e proprio crollo che l’ha portata anche a scontrarsi con Miriana Trevisan, una delle persone a cui più legata. Il giorno di San Valentino, dopo tre settimane, ha avuto la possibilità di rivedere Manuel senza, però, poterlo abbracciare. Triste e malinconica, nelle scorse ore, Lulù ha così trovato qualcuno con cui consolarsi.

Lulù Selassiè: baci e abbracci al Grande Fratello Vip con lui!

Sia Manuel Bortuzzo che Lulù Selassiè speravano di potersi abbracciare per il giorno di San Valentino. Gli autori del Grande Fratello Vip, tuttavia, pur autorizzando la sorpresa con qualche cambiamento che ha fatto infuriare Manuel, non hanno permesso a quest’ultimo di fare la quarantena. Nessun abbraccio e nessun bacio per i due innamorati che si sono accontentati di vedersi e parlarsi a distanza.

Manuel, tuttavia, ha fatto in modo di rendere comunque speciale il giorno di San Valentino regalando a Lulù delle rose rosse, scrivendole un biglietto d’amore e, soprattutto, facendole trovare nella Love Boat della casa un orso gigante di peluche.

“Avevo detto a Manuel che mi sarebbe piaciuto ricevere come regalo di San Valentino dei fiori perchè li amo e un enorme orso di peluche e lui l’ha ricordato“, ha detto Lulù in diretta non nascondendo la propria emozione ad Alfonso Signorini. Non potendo abbracciare Manuel, Lulù si è così consolata con l’orso che ha chiamato Manu come potete vedere dalla foto qui in basso.

LEGGI ANCHE —> Squalifica inevitabile al GF Vip? Quello che è accaduto in bagno è gravissimo

Pur essendo lontani, Lulù e Manuel sono sempre molto vicini. In vista del risultato del televoto di questa sera che potrebbe regalare la finale a Lulù, Manuel ha risposto a Katia Ricciarelli e, nelle scorse ore, nella casa, ha fatto recapitare una lettera e una fotografia per la fidanzata.

Nella lettera, Manuel ha dichiarato tutto il suo amore per la fidanzata Lulù spiegando di essere finalmente “felice”. Ecco il testo:

“Piccola mia, quanto mi manchi? Da morire...In questo periodo ho fatto tutto il possibile per sentirti più vicina a me, sia fisicamente che con il cuore, perchè sei il mio pensiero fisso che mi fa stare bene e mi rende felice…si felice! Te che della vita mi hai fatto vivere le sfumature più belle in così poco tempo. Quanto ti amo amore mio? Da morire…

Oggi posso sentirti ancore più vicina con un gesto che viene dal cuore, nella speranza che per un attimo, chiudendo gli occhi, tu possa sentirmi li, affianco a te… So a cosa stai pensando e so cosa vorresti…perchè è lo stesso che penso e voglio io…ma non preoccuparti di questo perchè per noi sarà san Valentino tutti i giorni. Ti amo piccola mia. Questo intanto è per te, che se ti conosco bene bambina mia so quanto ti riempirà il cuore. Dagli un nome mi raccomando!!

Ho affiancato un numero preciso di rose…conta quelle rosse poi e dimmi quante sono…cosa ti ricorda? Quella bianca in più è un simbolo della purezza del nostro amore e dell’unione delle nostre due anime in un’unica sola….ed è solo grazie a te che mi hai fatto capire che la spontaneità e la semplicità dell’amore vero vanno oltre a tutto…e noi andremo oltre ogni limite, insieme.

Ti amo amore mio, e te lo ripeterò all’infinito se necessario. Sei unica, rimani sempre così solare e divertente come sei…che alle tue fragilità ci penso io. Continua a farmi sognare in questo percorso, sapendo che mi rendi ogni giorno l’uomo più felice del mondo.

Ti amo piccola Lulù.

Tuo Manu.

Sei bellissima!

Sorridi sempre che io ci sono.

Love u”.