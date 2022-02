Scoppia l’amore tra gli ex Uomini e Donne? Spunta la verità

Uomini e Donne, la strana coppia si svela: entrambi con un passato da corteggiatore e corteggiatrice, da qualche tempo si sono fatti vedere insieme

E’ venuta fuori da Uomini e Donne, ma la coppia è davvero strana e inconsueta: tanto che nessuno si aspettava di vederli insieme. Lui ha rotto il silenzio e ha svelato tutta la verità. I due, che ora sembrano decisamente innamorati, hanno entrambi un passato rispettivamente da corteggiatore e da corteggiatrice. Come sempre, il gossip ha finito col farla da padrone, visto che i retroscena e le curiosità sono tante.

Si tratta di una relazione tra l’influencer veronese e l’ex di Samantha Curcio. Indizi sono arrivati in base a frequenti viaggia a Roma, con feste e cene tra amici in comune. in sostanza i due sono stati visti spesso insieme. Parliamo di Vittoria Deganello e Alessio Cennicola, che stanno facendo incuriosire parecchio i loro follower sui social network.

Uomini e Donne, tutta la verità sulla “strana coppia”

Tantissime le domande che sono arrivate ad entrambi, e fino ad ora risposte non se n’erano viste. A un certo punto, però, Curcio ha voluto fare chiarezza. forse l’occasione è stata il compleanno dell’ex corteggiatrice.

“Non è la prima volta che me lo chiedete – ha scritto sui social – ma io e Vittoria non stiamo insieme. Siamo molto amici, è vero. Ma basta così”. In questa concisa dichiarazione traspare tutta la delusione dei loro fan, che già fantasticavano su questo ipotetico amore in corso.

Sarà davvero così? I flirt per entrambi non sono mancati, soprattutto per Alessio. Lui, infatti, aveva fatto capire di essere in cerca di un nuovo amore. Si tratta, forse, soltanto di aspettare?