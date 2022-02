Test: scegli un’onda e scopri come convivi con le tue emozioni

Scegli un’onda e scopri come vivi le tue emozioni con questo semplice test

Il mare è un po’ come noi. Calmo, irascibile, imprevedibile, affascinante, tenebroso, insomma ha tante emozioni proprio come noi umani.

Oggi ti proponiamo il test dell’onda che ti permetterà di scoprire quali emozioni si stanno muovendo dentro di te in questo momento. L’onda è un movimento del mare che si infrange, ma che è anche sempre pronto a ribatterci la testa e riprovarci.

Divertiamoci con questo test e scopriamo chi siamo veramente!

Test dell’onda: scegline una e scopri come vivi le tue emozioni

In questo test dell’onda ti proponiamo tre possibilità. Oggi non ti richiediamo di scegliere in modo istintivo, ma di riflettere. Fatta la tua scelta, leggi la risposta corrispondete al numero dell’immagine optata.

Solo così potrai scoprire come stai veramente in questo momento.

Iniziamo scegliendo!

1) Uno

Hai scelto l’immagine più complessa di tutte. Non hai scelto una, ma ben due onde che si intrecciano insieme.

Questo ci rivela che sei una persona che segue il cervello e sei molto attenta ad ogni dettaglio. A te non sfugge proprio niente.

Non ti piace stare al centro dell’attenzione e preferisci raggiungere i tuoi obbiettivi in solitario. Sai che su di te puoi contare e soprattutto sei l’artefice dei tuoi sbagli e non vuoi la responsabilità di altri sulle tue spalle.

Di solito tieni segreti i tuoi progetti sia perché sei una persona scaramantica e anche perché non ti fidi degli altri.

Il tuo comportamento, però, lascia andare questa tua diffidenza e ti piace raccontare a chi ti circonda le tue avventure e le mille emozioni che hai provato.

Sei anche un po’ scettico. Tu credi che un buon consiglio non vada a genio per qualsiasi tipo di carattere, ma piuttosto bisogna basarsi sul proprio vissuto.

2) Due

Il modo di dire: “Un libro non si giudica dalla copertina” è fatto ad hoc per te. Hai sempre preferito l’essere piuttosto che l’apparire e non sei per niente una persona che ha bisogno di attenzioni.

Hai comunque una forte autostima: sai chi sei e cosa sai fare. Delle volte, però, ti dimentichi di te stesso e metti tutte le tue energie per aiutare gli altri.

Ricordati che hai fatto tanti sacrifici e rinunce per essere dove sei adesso, ma non te la devi rifare sugli altri. Fai bene a non fidarti subito, ma non essere troppo diffidente.

Il tuo passato ti ha segnato, ma gli altri non c’entrano niente.

Sei anche una persona coerente nelle azioni e nei pensieri. Ogni volta che ti trovi di fronte ad una scelta razionalizzi il tutto e analizzi ogni dettaglio.

La vita ti ha insegnato che delle volte bisogna rischiare per andare avanti. Segui il cervello, ma anche il cuore delle volte ha ragione

3) Tre

La tua scelta rivela che sei una persona fiera di se stessa. Ha un grande orgoglio, perché hai portato a casa tantissimi successi.

Ti fidi di te e ami sfoggiare le tue capacità. La competizione per te è stimolo e un modo per emergere fra tanti. Hai il costante bisogno di sentirti notata e non una fra tante.

Non hai paura del futuro, anzi, sei molto ottimista. Sai che se anche dovessi stare male, avrai sempre la forza di rialzarti per ricominciare. Ti adatti ad ogni cambiamento per affrontare tutto quello che riserverà il futuro