Test del tatuaggio: dimmi quale scegli e ti dirò chi sei

Dimmi quale tatuaggio preferisci e scopri chi sei con questo divertente test

Sei una persona che ama i tatuaggi? Allora sei nel posto giusto!

Il tattoo è un disegno o una frase che rimane sulla tua pelle per sempre e quindi è importante scegliere un simbolo in cui credi veramente.

Puoi sceglierlo per il significato, come simbolo di unione ad un’altra persona o anche semplicemente per la bellezza, l’importante è che per te abbia un qualsiasi tipo di valore.

Ecco che oggi ti proponiamo il test del tatuaggio che si basa su una semplice decisione. Le scelte rivelano qualcosa della nostra personalità, anche le più banali come prendere il caffè zuccherato o meno.

Scegli il tatuaggio e scopri chi sei.

Iniziamo il test!

Test: scegli il tatuaggio e scopri chi sei veramente

In questo test del tatuaggio ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quello che più ti piace ed è conforme alla tua idea e leggi la risposta corrispondente al numero del tatuaggio optato.

Solo così potrai scoprire cosa nascondi nel tuo inconscio!

1) Uno

Sei una persona creativa, allegra e istintiva. Ami vivere la vita di pancia piuttosto che seguendo il cuore o il cervello.

Ti piace provare cose nuove, viaggiare e conoscere nuove persone e culture. Le tue scelte sono guidate dal tuo fedele istinto e dalle tue emozioni.

Sei anche un’ottima amica e tutti sanno che non rivelerai mai i segreti. Tutti si possono fidare ciecamente di te e tu non li tradirai mai.

Nel tuo futuro vedi al tuo fianco un partner simile a te, una persona allegra, spontanea e creativa con cui sbellicarsi dalle risate e condividere nuove avventure.

2) Due

Sei una persona spontanea, determinata e con tanto carisma. Vivi la vita al massimo delle tue energie e non ti tiri mai indietro, perché hai coraggio da vendere.

Non ami le regole e gli ordini; devi sentirti libera per poterti esprimere al meglio. Ogni volta che qualcuno prova ad “ingabbiarti”, tu voli via velocemente.

Per te non esistono compromessi o limiti, perché secondo te tu sei l’artefice del tuo destino e non vuoi vincoli.

Vorresti al tuo fianco una persona che sappia tenerti testa e che sappia stimolarti mentalmente più che fisicamente. Vuoi qualcuno che ti tenga la mano e ti accompagni incontro al tuo destino.

3) Tre

La tua scelta rivela che sei una persona vivace, affidabile e sicura di sé. Per te il destino non esiste e ritieni che tutto quello che accade nella tua vita dipenda solo da te stesso.

Vuoi raggiungere i tuoi obbiettivi velocemente e per questo lavori duro per ottenerli. Sei una perfezionista e odi sentire che stai sbagliando.

Nonostante la tua corazza, sei alla ricerca di una persona che sappia proteggerti e farti sentire al sicuro. Però, deve essere anche ambiziosa come te e volere sempre di più dalla propria vita.

4) Quattro

Sei una persona sensibile, romantica e generosa. Tu sei un ossimoro vivente: sei delicata, ma anche vivace, tranquilla, ma effervescente.

Ami la tua famiglia e vivi per i valori che ti hanno insegnato.

Tu hai imparato a conoscerti molto bene e per questo non dai troppo ascolto ai consigli che ti danno i tuoi cari. Ami l’amicizia e l’amore, mentre non sopporti la superficialità.

Sei attratta da persone romantiche come te, ma anche sincere e leali che riescono a farti aprire e a parlare direttamente con il tuo cuore.

5) Cinque

Sei vivace, comunicativa e positiva. Vivi e ti muovi seguendo al tua curiosità e hai una grande energia dentro di te.

Hai un animo sincero e vero e sei un vulcano di idee.

Ami vivere tutto con passione e non hai paura dell’erotismo. Inoltre, sai di essere un tipo molto fascinoso e attraente. Sai come conquistare con il tuo modo di fare e i tuoi sguardi penetranti.

Sei alla ricerca si una persona intelligente, ma anche ironica che stuzzichi la tua mente con battute provocanti e molto sensuali.

6) Sei

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona schietta, anticonformista, provocante e sincera. Non ti piace minimamente oziare e perciò cerchi sempre attività dinamiche che sappiano coinvolgerti.

Non hai paura nel prendere iniziativa in ogni contesto e ti piace fare nuove conoscenze. Sei convinta che ci sia sempre da imparare da tutti.

Sai affascinare, conquistare e stupire anche solo con uno sguardo. Sei magnetica e questo tu lo sai bene.

Nel tuo futuro vorresti un partner carismatico e passionale. Se manca il sesso, per te manca l’amore