Uomini e Donne puntata 17/2/22, imbarazzo in studio: la dama manda all’aria tutto

A Uomini e Donne è stato impossibile non nascondere un certo imbarazzo non appena la dama si è rifiutata di entrare in studio. Ecco per quale motivo stava mandando all’aria ogni cosa.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, servendo al centro dello studio l’ennesima batosta per il cavaliere Biagio. Quest’ultimo sembrava essere molto preso da Giuliana, la dama con cui sta uscendo da qualche tempo, ma lei purtroppo ha ammesso di provare soltanto un’attrazione fisica nei suoi confronti e che dal punto di vista mentale non è nato nulla. Ha provato a dargli più di una chance, ma non è cambiato niente.

Biagio è deluso in quanto credeva che tra loro potesse realmente nascere qualcosa, ma la dama ha preferito chiudere qui la conoscenza altrimenti, qualora dovesse continuare, lo prenderebbe soltanto in giro considerato che non ricambia i suoi sentimenti e il suo interesse. Ma per una dama che va, c’è una che prova ad entrare.

Franco senza parole a Uomini e Donne: la nuova dama colpisce

Maria De Filippi chiama al centro dello studio Franco, l’insegnante più discusso del Trono Over di Uomini e Donne. Per lui c’è una nuova dama venuta nel programma per conoscerlo, ma non appena la conduttrice annuncia il suo ingresso le comunicano che lei ha cambiato idea e si rifiuta di entrare in studio.

Il cavaliere si chiede se ha fatto qualcosa di sbagliato, ma Gianni Sperti fa notare che fino a quel momento non aveva aperto bocca quindi è impossibile che abbia commesso qualche passo falso. Tina Cipollari vuole vederci chiaro, così esce fuori dallo studio per parlare direttamente con la signora in questione. Lei ammette di essere molto interessata a conoscere Franco, ma che purtroppo non si piace esteticamente e per questo preferisce evitare.

L’opinionista la sprona e le fa notare che è una bellissima donna e non deve essere vittima di queste insicurezze. Tina, come soltanto lei sa fare, riesce a farla entrare e pensate un po’: il cavaliere sceglie di tenerla, trovandola davvero una bellissima donna. Tant’è che vuole uscirsi la sera stessa per approfondire la conoscenza. La sua timidezza si è rivelata essere un valore aggiunto per l’ex insegnante del Trono Over, ma l’attenzione alle dame e cavalieri finisce qui e si passa a Luca Salatino con il Trono Classico.

Luca è uscito con entrambe le sue corteggiatrici. Con Lilly sembra essere molto frenato, mentre lei è molto presa da lui. Con Soraya, invece, si conferma una certa attrazione fisica.