Il crollo di Soleil Sorge al GF Vip: a consolarla sono proprio Loro!

Il crollo di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip dopo il bacio con Delia e il durissimo scontro con Alex Belli: a consolarla sono proprio Loro!

Soleil Sorge non ha retto il durissimo scontro con Alex Belli e, dopo aver tirato fuori tutti i sentimenti, dall’amore alla rabbia fino alla delusione, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Ferma sulla veranda, mentre guardava il giardino, l’influencer non ha retto la pressione del momento dando sfogo alle lacrime che hanno cominciato a rigarle il viso. Uno sfogo amato quello della Sorge che non è sfuggito a due persone con cui Soleil, in cinque mesi di convivenza, ha discusso diverse volte.

In preda ad un vero e proprio crollo emotivo, Soleil si è lasciata consolare dalle due persone con cui ha avuto più scontri e verso le quali ha rivolto le critiche più feroci.

Soleil Sorge crolla al Grande Fratello Vip: il gesto di Lulù Selassiè e Miriana Trevisan

E’ stato un sabato sera particolare quello che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello Vip dove, dopo il bacio tra Soleil e Delia Duran, è esplosa una durissima discussione tra la Sorge e Alex Belli.

“Il motivo per il quale sono così incazzata è che avevamo un rapporto così bello… Sei veramente un egoista del ca**o. Ti importa più passare per giustificato invece che raccontare la verità. Non ne posso più di sentirmi dire certe cose. Ho sempre fatto parlare il mio cuore! Cos’altro vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo. Di che ca**o stai parlando?”, ha detto Soleil a Belli per poi scoppiare in un pianto disperato.

Di fronte all’immagine di Soleil in lacrime in veranda, Miriana Trevisan e Lulù Selassiè si sono precipitate da lei. Con Miriana e Lulù, Soleil ha avuto diversi scontri e non sono mancate le volte in cui la Sorge ha rivolto dure critiche ad entrambe, ultime quelle che ha fatto su Lulù insieme a Katia Ricciarelli.

Lulù e Miriana, però, hanno messo da parte tutto consolando la Sorge che si è sfogata in inglese con la principessa etiope. “I’m so fuc***g sick and tired of this bulls**t. And that I have to hear myself being blame on sh**t. He’s like: ‘Oh admit what you felt and admit who you are’. I’ve always done that. I’ve never hidden anything“ ovvero “Sono così fott***mente stanca e stufa di queste stron***e. E che mi vengano addossate colpe. Lui dice: ‘Oh, ammetti quello che hai provato e ammetti chi sei’. L’ho sempre fatto. Non ho mai nascosto niente“.

Lulù, inoltre, è rimasta a fare compagnia a Soleil fino all’alba nel tentativo di calmarla.