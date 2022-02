Jessica Selassiè svela tutto: il passato doloroso di Lulù

By

Jessica Selassiè svela per la prima volta tutta la verità sul passato doloroso della sorella Lulù e cosa nascondono i suoi “capricci”.

Jessica Selassiè, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, si è lasciata andare ai ricordi svelando il passato doloroso della sorella Lulù di cui, in cinque mesi di Grande Fratello Vip non avevano mai parlato. Lulù, durante la sua avventura nella casa, si è raccontata con le sue fragilità ed insicurezza parlando del razzismo subito quando andava a scuola, ma anche del ricatto ricevuto da un ragazzo per delle foto intime. Dolori che hanno segnato la vita della principessa.

A questi dolori di cui aveva parlato Lulù, Jessica ne ha aggiunto un altro. Tra le sorelle Selassiè, Lulù, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre stata considerata quella più viziata e capricciosa. Oggi, Jessica ha deciso di svelare il vero motivo per cui Lulù è stata la più viziata della sua famiglia.

Jessica Selassiè svela il passato di Lulù: Tutto è accaduto quando era solo una bambina

Jessica, a Miriana Trevisan, ha raccontato che Lulù, da piccola, ha sofferto a causa del colore della sua pelle. La fidanzata di Manuel Bortuzzo avrebbe sofferto tantissimo per il colore della pelle perchè più scura rispetto a Jessica, Clarissa e alla mamma al punto che molti pensavano che fosse stata adottata.

“Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”, ha raccontato Jessica a Miriana.

“Un bambino a sei anni la insultò [chiamandola con la N-Word, ndr] e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato [lo stalker che la ricattava con le sue foto intime, ndr], quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perché i miei genitori volevano farla sentire più amata”, ha aggiunto la maggiore delle sorelle Selassiè.

Jessica su Lulù: “Da piccola quando uscivamo gli altri pensavano fosse adottata perché era più scura, stava attaccata a mamma per far capire fosse la sua mamma. A 6 anni un bambino le diede della ne*ra..

Un dettaglio del passato di cui Lulù, finora, non ne aveva mai parlato. Alfonso Signorini deciderà di farlo nelle prossime puntate?