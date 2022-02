Franco Bortuzzo e Kevin, padre e fratello di Manuel Bortuzzo, scendono in campo per Lulù Selassiè: i gesti per la principessa del GF Vip.

Franco Bortuzzo e Kevin Bortuzzo, il padre e il fratello di Manuel Bortuzzo, si lasciano andare a gesti importanti per Lulù Selassiè, la fidanzata di Manuel. Dopo i primi dubbi sul rapporto tra Lulù e Manuel, Franco Bortuzzo ha cambiato idea e, sui social, si lascia andare a gesti importanti e di supporto per la principessa etiope così come ha fatto Kevin che, già in un’intervista rilasciata a Verissimo, aveva dichiarato di non vedere l’ora di conoscerla.

Sia Franco Bortuzzo che Kevin, alla vigilia di una puntata importante del Grande Fratello vip per Lulù che, questa sera, scoprirà chi sarà la finalista tra lei, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, le hanno dedicato dei post sui rispettivi profili Instagram

Franco Bortuzzo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato le foto della sorpresa di San Valentino che Manuel ha fatto a Lulù Selassiè. Una carrelata di foto dedicata interamente alla fidanzata del figlio che è stata particolarmente apprezzata dai fan della coppia.

Anche Kevin, il fratello di Manuel che ha conosciuto Lulù durante la sorrpesa fatta al nuotatore nella casa del Grande Fratello Vip, ha dedicato alcuni post alla Selassiè. Kevin, infatti, sia tra le storie su Instagram che su Twitter, ha invitato i followers a sostenere Lulù e a votare per lei per regalarle la finalissima del 14 marzo.

“Lulù in finale”, ha scritto Kevin aggiungendo anche un cuore rosso. Tutta la famiglia di Manuel Bortuzzo, dunque, è pronta ad accogliere a braccia aperte Lulù appena uscirà dalla casa. A tal proposito, Manuel, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha commentato alcune dichiarazioni del padre Franco: “Non so perchè abbia detto che Lulù non rientrava nei miei gusti. Ora in famiglia sono tutti innamorati di lei”.

E alla domanda se lo sia anche la madre, ha risposto così: “Ti dico solo che mamma si fa i capelli come lei, lasciandosi davanti al viso solamente due ciuffetti. Non vede l’ora di abbracciarla, e nel frattempo ha conosciuto sua sorella Clarissa”.

Anche la sorella di Manuel, Jennifer Bortuzzo, negli scorsi giorni aveva fatto una dedica speciale a Lulù dopo averla conosciuta il giorno in cui il fratello ha abbandonato il reality show.