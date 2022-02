Nathaly Caldonazzo choc contro Jessica Selassiè: volano parole forti

Nathaly Caldonazzo choc contro Jessica Selassiè durante una lite furiosa al Grande Fratello Vip: volano parole forti.

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Tra la showgirl e la principessa etiope sono volate parole forti poche ore prima della nuova puntata con Alfonso Signorini. Le scorte di cibo hanno fatto saltare i nervi a molti inquilini della casa di Cinecittà e, durante la lite, la Caldonazzo ha lanciato alcune frecciatine alla Selassiè che hanno scatenato la dura reazione del web.

Tra Jessica e Nathaly, negli ultimi giorni, c’erano già state delle tensioni a causa di Barù a cui la Caldonazzo si era avvicinata all’inizio del suo percorso nella casa. L’atteggiamento di Nathaly nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca ha infastidito Jessica che, più volte, ha ribadito di voler nominare la Caldonazzo. Oggi, però, la situazione è degenerata.

Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, dura lite al Grande Fratello Vip

Lo scontro tra Nathaly e Jessica è nato in seguito alla lite tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni in seguito alla quale Lulù stava avendo un attacco di panico. Jessica, di fronte alle accuse rivolte alla sorella sia da Sophie che da Nathaly che hanno puntato il dito contro la fidanzata di Manuel Bortuzzo accusandola di aver preso tutta la scorta di fiocchi di latte, è intervenuta ricordando a tutti di aver personalmente diviso la spesa senza informare Lulù.

Jessica, inoltre, convinta che Nathaly abbia fomentato Sophie contro Lulù per colpire lei sapendo quella che sarebbe stata la reazione della fidanzata di Manuel, ha sbottato rivelando ciò che la maggior parte della casa penserebbe di Nathaly. “Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in giro”, ha detto Jessica trovando in seguito l’appoggio di Barù.

La replica della Caldonazzo non si è fatta attendere e ha lanciato una frecciatina all’indirizzo di Jessica sulla sua vita privata: “Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare. Tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Ti sei permessa di dire che rubo il cibo, dimmi quando e dove! Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale, se n’è accorta tutta Italia. Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.

Le parole della Caldonazzo hanno scatenato la dura reazione del web che si è schierato quasi tutto dalla parte come potete vedere dai commenti al video.