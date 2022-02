GF Vip daytime del 17/2/22, crolla prima della diretta: pianti e scenate di gelosia nella Casa

Al GF Vip la concorrente non è riuscita a gestire la tensione e poco prima della diretta è crollata in un pianto.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero speciale, anzi più che speciale in quanto precede la diretta di questa sera su canale 5 in compagnia di Alfonso Signorini e non solo. Lo speciale di oggi sarà diviso in due parti. Nella prima ci vengono mostrare le dinamiche che hanno visto protagonisti i vipponi più amati d’Italia e nella seconda ci sarà uno speciale collegamento con Alfonso Signorini che rivelerà in anteprima tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera.

Tra l’altro, nell’appuntamento in diretta di stasera, verrà eletta anche la seconda finalista di questa sesta edizione. A contendersi il titolo sono ben tre concorrenti: Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Chi tra queste tre riuscirà ad avere la meglio? Nell’attesa di scoprirlo, gustiamoci subito le dinamiche che la produzione ha scelto di mostrarci in questo daytime.

Soleil Sorge gelosa di Delia Duran: lo sfogo al GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip parte con il botto, mostrandoci subito il crollo di Delia Duran. La bella modella sudamericana non riesce a perdonare del tutto Alex Belli e sente che il sentimento non è più quello di una volta. Nonostante ciò prova ad avere tutti i chiarimenti possibili con lui, chiedendogli se si pente di qualcosa di quanto fatto nella casa più spiata d’Italia.

L’ex stella di Centovetrine, con estrema sincerità, ha ammesso che rifarebbe tutto quanto da capo poiché non si pente di nulla di quello che è accaduto con Soleil Sorge. “La mia ferita non è ancora curata” ha aggiunto lei per poi cedere alla passione senza nascondere di aver provato forti emozioni.

Ovviamente non manca la reazione di Soleil Sorge, che non sembra credere nella loro favola d’amore convinta che stiano provando a recuperare qualcosa che in realtà non esiste. Lui, invece, sembra di essere di tutt’altro parere e ora vuole provare a dimostrare tutto ciò che prova, ma al tempo stesso non disdegna nemmeno le attenzioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Con me ti freni parecchio quando c’è lei” ha osservato lei, ma Alex le ha chiesto del tempo perché ora deve prima ricucire il rapporto con Delia ma a lei le parole non bastano e crolla in un pianto nervoso.

La parola passa ad Alfonso Signorini, il padrone di casa, che ci rivela che cosa vedremo questa sera. Ovviamente ci sarà un blocco dedicato a questo triangolo, ma anche alla discussione avvenuta poche ore fa tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni.