Belen e Stefano, basta segreti: le foto svelano la verità

Belen Rodríguez, modella e showgirl, è sempre al centro del gossip. La donna argentina è stata avvistata più volte in compagnia dell’ex marito e conduttore televisivo Stefano De Martino.

I due sono stati insieme per cinque anni e hanno anche avuto un bambino, il piccolo Santiago.

Nell’ultimo periodo sembra che ci sia un riavvicinamento, ma da entrambi i protagonisti della coppia è arrivata la smentita.

Sembra che Belen e Stefano non la stiano raccontando giusta. Infatti, arrivano le foto esclusive del magazine Chi che ritraggono la coppia insieme e felice in un luogo molto intimo e caldo.

Scopriamo insieme la verità

Basta segreti tra Belen e Stefano: le foto rivelano la verità

Stefano De Martino e Belen Rodríguez pizzicati insieme un’altra volta dai paparazzi del settimanale Chi.

“Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi” ha dichiarato Stefano De Martino in una passata intervista.

Belen, invece, meno di una settimana fa ha rivelato ciò rispetto all’ex marito: “Infedele, ma a letto siamo sempre andati d’accordo“.

La modella argentina e Stefano, nell’ultimo periodo, sono stati paparazzati insieme più volte. Il ballerino è andato a prenderla in aeroporto, poi la cena romantica insieme e infine le foto a tarda sera del ballerino che entra nella casa di Belen.

“Va e viene da casa mia” rivela il conduttore in un’intervista senza lasciar intendere nessun doppio fine.

Ma ecco che non ci sono più segreti. Il settimanale Chi è riuscito ad avere delle foto esclusive della coppia. Belen e Stefano hanno passato un weekend romantico in un resort in Franciacorta.

Giri in biciletta, coccole, camminate in accappatoio molto vicini e sorrisi hanno accompagnato questi due giorni di relax.

Belen e Stefano non ce la stanno raccontando giusta. Se questo non è un ritorno di fiamma, allora il fuoco non si è mai spento.

Sembra proprio che tra i due sia tornato del tenero, sennò perché passare tutto questo tempo insieme solo loro due?!

Nonostante entrambi abbiano più volte sottolineato il fatto che ci tengono a mantenere un buon rapporto per il bene del loro figlio Santiago, sembra che ci sia più di semplice affetto.

Stefano De Martino rivelò che quando inizialmente stava con Belen lui veniva solo riconosciuto come il “fidanzato di Belen” e non per il suo talento.

Adesso, il ballerino ha acquisito sempre più notorietà e si sta affermando sempre di più come conduttore televisivo.

Forse ora Stefano è riuscito a ritrovare il suo equilibrio e si sente pronto a stare al fianco della bella Rodríguez. La modella, dopo la storia conclusa con Antonino Spinalbese, è di nuovo libera e forse ha compreso che De Martino è la persona giusta per lei.

Ancora non arriva conferma da nessuno dei due, anzi. Le foto, però, non lasciano dubbi e svelano tutta la verità