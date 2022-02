“Mai amato i miei ex”: bomba clamorosa della Rodriguez

La Rodriguez fa una confessione clamorosa riguardo la sua vita amorosa del passato. Incredibilmente rivela che non ha mai amato nessuno

Sono le sorelle più amate del mondo dello spettacolo. Bellissime e seducenti, da anni fanno impazzire i loro fan. Belen e Cecilia sono spesso al centro di voci di gossip e di pettegolezzi sulla loro vita sentimentale. Ultimamente, si è parlato di Cecilia: la sorella minore di Belen è felicissima con il suo Ignazio Moser, ma ha fatto delle rivelazioni piuttosto forti che riguardano il suo passato. In particolare, ha tirato in ballo il suo ex Francesco Monte.

La modella argentina ha detto delle cose che per molte persone sembrano essere dirette proprio a lui. Lo spunto è stato il profilo Youtube di Mtv Italia, che per San Valentino ha intervistato Cecilia Rodriguez proprio sull’amore. Del resto lei ha condotto “Ex on The Beach” proprio col suo fidanzato, Ignazio Moser.

La Rodriguez lancia una frecciata ai suoi ex fidanzati: parole pesanti

Alla domanda secca “Quante volte sei stata innamorata?” Cecilia ha dato una risposta inaspettata. “Lo sono stata, in tutto, per tre o quattro volte. Ma ormai chi si ricorda – ha risposto la bellissima 31enne – credevo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, ma purtroppo non è così”.

“L’importante è che sono innamorata adesso di Ignazio. A questo punto – ha scherzato – posso dire che non sono mai stata innamorata prima, e quindi solo una volta: del mio attuale fidanzato”. Parole che sembrano, in effetti, una frecciata al suo ex, col quale ha avuto una storia piuttosto discusso, ma che sembrava essere decisamente “autentica”, con lei molto presa.

Poi tutto è naufragato, in maniera anche improvvisa. Ormai Cecilia e Ignazio Moser stanno insieme da quasi 5 anni e questo sembra essere un rapporto finalmente solido, che sta rendendo felice la sorella minore di Belen.