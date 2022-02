Oggi Signorini è calvo, ma ricordate com’era quando aveva i capelli? Spunta l’inedita foto

Tra le foto di archivio riguardanti i protagonisti del Grande Fratello Vip spunta fuori improvvisamente anche una foto che riguarda il conduttore Alfonso Signorini

Il “re” del Grande Fratello Vip è lui. Alfonso Signorini è l’artefice del super talent show di Canale 5 e conduttore per la seconda volta dell’edizione coi personaggi famosi (almeno in teoria) che sta avendo un grande successo. Dopo quello della quinta edizione è arrivato il “bis” in questa sesta (ancora in corso) che segnerà la durata record di ben sei mesi.

Il buon Signorini è il vero “deus ex machina” del GF, e siamo abituati a vederlo simpatico e sorridente. Ma si tratta anche di una persona colta e intelligente. Di lui colpisce la sua simpatica “pelata” che ormai lo contaddistingue. Eppure, quando era più giovane Alfonso i capelli li aveva eccome.

Alfonso Signorini con i capelli è semplicemente “spettacolare” : la foto

Da un po’ di tempo, infatti, è spuntata una vecchia foto inedita nella quale si vede un giovanissimo Signorini in compagnia del suo amico Stefano Bettarini. La curiosità è che entrambi hanno una bella chioma da sfoggiare, ma che nel frattempo è radicalmente scomparsa, sia per l’uno che per l’altro.

La vecchia foto risale, probabilmente, a una ventina di anni fa. Entrambi erano decisamente più giovani, anche se va detto che il buon Signorini aveva già qualche “segno” di cedimento dei suoi capelli. In effetti li portava abbastanza lungo, ma qualche stempiatura era decisamente evidente.

Il suo amico Stefano Bettarini, invece, era messo molto meglio, con una chioma folta e capelli lunghi. Oggi molte cose sono cambiate e tanti capelli (anzi, tutti) sono andati persi: ma resta la loro amicizia e l’inconfondibile sorriso e simpatia.