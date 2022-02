Scontro sfiorato al GF Vip tra due uomini Alpha: “Ha paura del mio confronto“

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ricca di scontri, antipatie, ma anche amori e riavvicinamenti.

Nella Casa ci sono ancora tanti concorrenti, ma la finale è vicina. Meno di un mese e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione.

Con l’avvicinamento della finale, gli animi dei coinquilini iniziano ad essere tesi e la pazienza è agli sgoccioli.

Nuove strategie stanno uscendo allo scoperto e due uomini Alpha non riescono proprio a sopportarsi. Lo scontro viene sfiorato, ma qualcuno ha paura, a detta di un gieffina.

Scopriamo cosa sta accadendo

Scontro sfiorato tra due uomini Alpha della Casa del GF Vip: “Ha paura“

Protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio il triangolo artistico formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Tutti e tre adesso si trovano nella Casa più spiata d’Italia, ma non tutti sono d’accordo.

Alex Belli nelle prime ventiquattro ore ha cercato di recuperare il suo matrimonio con Delia Duran e sembra che sia riuscito visto che i due gieffini si sono scambiati dei baci passionali durante la notte.

Poi l’attore punta l’amica Soleil che inizialmente innervosita, è poi riuscita a sciogliersi alle parole di lode di Alex.

Sembra tutto sotto controllo per Belli, ma qualche coinquilino della Casa non ci casca. Primo su tutti Barù, chef toscano e nipote di Costantino della Gherardesca, che ha più volte preso in giro l’attore dicendo che tutto quello che fa e ha fatto fa parte di un teatrino ben premeditato.

Inoltre, Barù prima che arrivasse Belli si è scambiato un bacio con Delia facendo molto arrabbiare Jessica. Ora, però, i due si ritrovano distanti da quando Alex è rientrato al GF Vip.

Alex vivendo fuori dal reality show per un paio di mesi ha sentito tutto, anche i discorsi di Barù e non è per niente d’accordo.

Lo scontro sembra dietro l’angolo, ma i due uomini Alpha si fermano prima.

Belli in un momento di tranquillità rivela cosa pensa del nipote di Costantino Della Gherardesca.

“Barù ha detto: ‘Perché non avete risolto questo problema fuori da questo programma? Dovevate venire qua’. Come tu hai diritto di stare qui, io posso avere il il diritto come Jessica lo può avere” dice l’attore.

Diciamo che già all’inizio del suo discorso non si capisce niente, ma è abbastanza normale da parte di Alex Belli parlare tanto, ma dire poco a mio parere.

“Ha capito Barù che noi stiamo raccontando dinamiche umane? Ognuno c’ha le sue dinamiche” continua Alex.

Delia ascolta le parole di suo marito e gli consiglia di andare ad avere un confronto proprio con il diretto interessato. Ovviamente Belli non le dà ascolto, ma piuttosto inorgoglito dice: “Non mi vuole parlare, perché ha paura del mio confronto“.

Tanta paura, sicuramente.

Barù è una persona che parla chiaro e questo lo ha dimostrato più volte. Ha anche ammesso senza problemi di non credere in questo triangolo artistico e non credo proprio che tema Alex Belli, anzi.

Penso piuttosto che sia l’attore che non abbia l’audacia o la voglia di affrontare il gieffino. Basta vedere come si sta comportando con Nathalie Caldonazzo. A Delia ogni volta le dice che lei è stata cattiva, che l’ha manipolata e che vuole andarci a parlare, ma io lo vedo sempre sul letto a parlottare, ma mai ad affrontare.

I due uomini Alpha hanno sfiorato lo scontro al GF Vip, ma per paura di chi?