Soleil Sorge incastra Alex Belli: qualcosa non torna con Delia Duran

Soleil Sorge ha incastrato Alex Belli durante la diretta del Grande Fratello Vip: qualcosa non torna nella sua storia con Delia Duran.

Soleil Sorge questa sera, così come negli scorsi giorni, ha avuto modo di potersi confrontare con Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima ha chiesto all’ex stella di Centovetrine di darle l’esclusiva e di provare a riconquistarla seriamente senza dedicare troppe attenzioni a quella che sembrerebbe essere diventata ufficialmente la sua rivale.

Tutto questo però sembra stare stretto alla Sorge, in quanto non ha mai nascosto di voler continuare ad avere lo stesso rapporto che aveva un tempo con Alex senza che lei vada su tutte le furie. Per questo motivo questa sera, non appena Alfonso Signorini li ha chiamati per avere un confronto, lei non si è trattenuta ed ha colpito ed affondato i diretti interessati.

Soleil Sorge ha incastrato Alex Belli, non mandandole di certo a dire.

Alex Belli colto alla sprovvista: Soleil Sorge lo inchioda così

Soleil Sorge ha fatto notare all’ex stella di Centovetrine che l’amore che tanto decanta non è così libero come vogliono far credere lui e la sua compagna Delia Duran. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito che questo tipo di rapporto dovrebbe lasciare l’altra persona libera di poter fare le proprie scelte, senza essere condizionato.

Alex Belli è apparso in difficoltà al Grande Fratello Vip ed ha provato a replicare affermando che il suo rapporto con Delia Duran è proprio come lo ha descritto, ma la pupilla di Sonia Bruganelli lo ha smontato ancora una volta, affermando che lui non è assolutamente libero di potersi relazionare a lei considerato che la Duran gli ha fatto presente di voler l’esclusiva.

Soleil Sorge ha smascherato la vera storia di Alex Belli e Delia Duran oppure lei è soltanto un’eccezione per quello che riguarda la loro vita di coppia? Staremo a vedere come si evolverà il loro rapporto durante il corso di queste settimane.