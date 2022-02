Gaffe al GF Vip: Alex Belli smaschera il gioco di Alfonso Signorini

Al GF Vip non è sfuggita la gaffe in diretta su canale 5. Alex Belli ha smascherato il gioco ideato dagli autori e Alfonso Signorini per risolvere il triangolo amoroso più complicato del piccolo schermo degli italiani.

Questa sera al GF Vip, visto l’ingresso avvenuto lunedì scorso, non si poteva non parlare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’ex stella di Centovetrine ha ammesso di essere tornato nella casa più spiata d’Italia per riconquistare la sua compagna, ma nel frattempo non sdegna le attenzioni dell’altra ragazza.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza sulla questione, proponendo un’attività che secondo lui e gli autori avrebbe potuto aiutare a venire a capo di questa situazione. I tre concorrenti sono stati rinchiusi in una stanza e spente tutte le luci, in modo tale da potersi far guidare soltanto dai loro cuori. Peccato però che non tutto è andato come previsto e Alex Belli ha smascherato il gioco del GF Vip.

Alex Belli smaschera il gioco al GF Vip: la messa in scena salta

Alla fine di questo momento al Grande Fratello Vip, Signorini ha chiesto ad Alex Belli di avvicinarsi o a Soleil Sorge o Delia Duran. L’ex stella di Centovetrine, al buio, avrebbe dovuto farsi guidare dal cuore nella speranza che fosse lui e non gli occhi a fargli scegliere una delle due.

Alex Belli non se l’è fatto ripetere due volte ed è subito corso da sua moglie. La sua reazione ha sorpreso il padrone di casa, che ha notato come sia riuscita a trovarla con la sua forza e determinazione. L’ex stella di Centovetrine non si è perso d’animo e con estrema sincerità ha risposto che si vedeva ogni cosa.

Alex Belli ha smascherato la gaffe del GF Vip, rivelando che in realtà nella stanza buia tutto si vedeva molto chiaramente e l’esperimento è clamorosamente fallito.