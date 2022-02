Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, ci sono delle buone nuove dagli Astri. Da oggi entreranno in gioco delle dinamiche totalmente inaspettate, e l’energia creativa sarà la grande protagonista della scena. Inoltre, la classifica è totalmente stravolta! Auguriamo buon compleanno ai Pesci, e cerchiamo di capire anche cosa accadrà dopo questo evento.

Si parla ci compleanno proprio perché a partire da oggi il Sole arriverà sul segno dei Pesci, innescando una potente energia. Infatti, ci saranno una serie di conseguenze per le Case Celesti, specialmente le più fortunate. Mentre i malcapitati dovranno fare i conti con una mancanza di vitalità, nonostante il transito. I peggiori, scarichi dalla settimana, saranno giù di tono a causa del fatto che non sono bravi ad improvvisare. Ma è proprio il Sestile Giove-Urano che renderà la situazione perfetta a coloro a cui piace mettersi alla prova senza aver prima organizzato tutto a puntino.

Diamo il via alle danze, perché l’Oroscopo è ricco di novità che non possono passare inosservate. La strada e il firmamento sono un tutt’uno. Splendido e incantevole è lo spettacolo che abbiamo sopra le nostre teste, soprattutto è a prova di gigabyte ed è gratuito. Quante volte dovremmo, invece di stare chini sui nostri smartphone, ammirare quanto c’è di bello in natura?

Gli Astri stanno facendo il loro cammino, e il Sole giunge sulla via dei Pesci. E’ senza dubbio il segno mistico e spirituale per eccellenza, come se fosse legato a tutto il resto. Anche le altre Case Celesti sono speciali, ma lui è senza dubbio un abile ascoltatore capace di comprendere tutte le inclinazioni degli altri protagonisti dello Zodiaco.

Creatività diretta all’ottimismo, diventa quell’ingrediente in più che insieme alla riflessione di gennaio e all’azione di inizio febbraio, stravolge gli schermi prestabiliti. Perché possiamo proprio dire che a volte, agendo spontaneamente e improvvisando, si possono mettere in gioco le nostre capacità di adattamento e fare davvero qualcosa di buono.

I Pesci fanno il compleanno per via di questo transito, il quale potenzia le caratteristiche del segno in questione. Il simbolo rappresenta corpo e anima, due elementi indissolubili che formano il bipolarismo irriducibile dell’umano.

A contribuire allo sviluppo di questa condizione è il Sestile Giove-Urano, cioè i due Astri sono distanti tra loro circa 60° in un cielo diviso in sei parti e sempre secondo questa proporzione. Come vivranno questa situazione i segni fortunati? E gli sfortunati?

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 17 febbraio 2022: Tripla Congiunzione, Bilancia top e Toro flop!

Happy Birthday Pesci, top anche altri due segni!

Che magico trio: Scorpione, Aquario e Vergine, niente li potrà battere! Forti, tenaci e con lo spirito giusto, sono pronti a stravolgere la loro giornata, perché hanno energia da vendere e la loro acuta intelligenza potrà essere espressa al massimo. Acqua, aria e terra sono i loro rispettivi elementi, i quali agiranno sulla situazione in corso. Nonostante sia il compleanno dei Pesci è il quarto segno e si può approfondire il suo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 16 febbraio 2022: Luna piena in Leone, carica di energia!

Iniziamo dall’enigmatico Scorpione, l’amore è tornato in carreggiata! I litigi non sono mancati, ma il transito diretto sui Pesci e il Sestile, doneranno quella spinta in più che serve a questo segno per risolvere dei problemi pratici con il prossimo, specialmente gli affetti. Al lavoro sarai un top player, perché l’intelligenza è già una tua caratteristica, figuriamoci cosa puoi combinare con questo cielo. Consigli: non essere permaloso, altrimenti non ci sarà nessun risultato positivo.

Passiamo alla Vergine che finalmente prende aria. Al lavoro hai smesso di essere troppo cinica, ci vuole questa caratteristica, ma non in maniera eccessiva. Infatti, il transito e il Sestile ti renderanno più proattiva e brava nel problem solving. Consigli: in amore fai attenzione, perché qui dovrai agire con intelligenza, ma con il fine di favorire te stessa, smettila di mettere davanti gli altri.

Che dire dell’Aquario? Sei il più trasgressivo e ribelle, quasi folle, ma proprio come genio e pazzia, sarai potente e inarrestabile. Sfrutta questa positività al lavoro, mentre in amore cerca un modo per sbalordire il partner. Se sei single, è il momento giusto per metterti in gioco, il cielo con entrambi i movimenti astrali ti favorisce. Consigli: non perdere subito le staffe, immergiti nel bello della vita a pieni polmoni.

Oroscopo: flop per il Capricorno, e non solo

Niente prospettive positive per Capricorno, Sagittario e Toro. I segni, rispettivamente degli elementi: aria, fuoco e terra, sono persi in un vero limbo. Riuscire a trovare una soluzione a tutto, sappiamo che non è facile né tantomeno possibile, ma stare a galla è un grande obiettivo. Se sei del Leone sei il quarto e devi approfondire il tuo quadro Astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 15 febbraio 2022: Gemelli al massimo, Scorpione flop!

Iniziamo dal Capricorno, troppo testardo e cocciuto per cambiare idea o adattarsi a questo cielo. E’ proprio la natura dei transiti a metterti in difficoltà. Sappiamo che sei l’organizzatore per eccellenza, quindi è chiaro che se dovrai improvvisare sei già in crisi. In amore e al lavoro la situazione è turbolenta, anche perché vivrai non pochi disagi. Consigli: cosa dirti se non di stare alla larga dalle situazioni che non ti piacciono?

Passiamo al Toro, proprio come l’amico qui sopra, è difficile fargli cambiare idea. Facciamo finta che la situazione improvvisa sia consona alle tue idee, in questo caso andrà tutto bene. E se invece è totalmente opposta? Guai in vista, sia per te che per chi ti sta attorno! Non puoi essere così statico, soprattutto in amore. Al lavoro non sarai per niente energico. Consigli: tira via il malumore, almeno affronta la situazione con un atteggiamento propositivo.

Infine, ma non meno importante abbiamo il Sagittario che ha sempre più paura di sbagliare. Complice una situazione meravigliosa negli ultimi giorni, ma sappiamo che quando arriva l’inaspettato, soprattutto in amore, cadi vittima del tuo vittimismo. Al lavoro ci sono altri cambiamenti che ti porteranno il morale a terra. Consigli: i transiti non ti piacciono? Prova a volgere la situazione a tuo favore senza lamentarti!