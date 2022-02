Siete pronti per consultare l’Oroscopo di oggi? Sono in atto dei movimenti interessanti, e il cielo si tinge di mistero! La verità è che ci saranno dei cambiamenti ai quali bisogna prepararsi, ma ogni Casa Celeste vivrà questo transito in maniera differente. Le energie sono la fonte della trasformazione!

La crescita personale è uno degli obiettivi più grandi dei Segni zodiacali. Il fatto è che non tutti riescono a vivere questo momento in modo positivo, c’è chi si perde nei cambiamenti, e proprio per questo non riesce a canalizzare al meglio le energie. Loro sono le vere protagoniste, perché dopo tanta riflessione, i pianeti sono tornati nei loro moti diretti e influenzano le Case Celesti in un certo modo. Ecco come i fortunati vivranno questa fase e come reagiranno, ma ci sono anche gli sfortunati ad affrontare questo momento.

Soffermiamoci a guardare la Luna, è immensa e persa tra le stelle. A volte, ci piacerebbe proprio essere sopra tutto e tutti come lei, senza pensare ai problemi e a tutto lo stress che incombe nella vita quotidiana. Non riuscire a far fronte a certe difficoltà può capitare, quello che bisogna porre in essere è però un atteggiamento di rivalsa. Abbattersi non serve a nulla, reagire e combattere è l’unico modo per andare avanti.

Gennaio è stato un mese fatto di riflessione. Il moto del pianeta del pensiero, Mercurio, è stato a lungo retrogrado. Si tratta di un moto che solo illusoriamente sembrava che andasse al contrario, ma in realtà l’Astro ha continuato ad orbitare nella sua zona, solo in modo più lento.

Così, quando a febbraio è tornato in moto diretto, non tutti sono stati bravi a reagire per tempo e correttamente al cambiamento. Infatti, questo cambio ha generato una rivoluzione interiore. La spiritualità è entrata in azione, quella di ognuno con delle specifiche capacità.

Non è facile vivere questo periodo per tutti coloro che non hanno ancora ben capito che direzione prendere. E’ lecito chiedersi, come si può agire se non si è certi di quello che si sta facendo? Ciò che però fa pensare positivo, è che in questi giorni le energie non mancheranno anche agli sfortunati!

Provocazioni, sfide e incomprensioni, vediamo come li affronteranno i segni.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 19 febbraio 2022: Scorpione fidati del destino, Leone un po’ meno!

Oroscopo: grande rivalsa per il Leone!

Tra i segni vincitori di questa giornata, c’è il Leone, il Re dello Zodiaco e segno di fuoco. A seguire abbiamo i Gemelli, curiosi e pronti alla rivoluzione, il cui elemento è l’aria. Infine, c’è lo Scorpione, segno d’acqua, pronto a pungere chi si mette sul suo cammino. Se sei del Sagittario sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 18 febbraio 2022: “Buon compleanno Pesci!”, brutto cielo per il Capricorno

Iniziamo dal Leone, finalmente al primo posto! Per un periodo infinito ha vissuto solo disgrazie, invece oggi niente andrà male! Coraggioso, determinato ed energico, chi ti potrà stare dietro? Nessuno sarà forte come te, hai tutte le intenzioni di raggiungere i tuoi sogni, e al lavoro sarai il migliore. In amore darai molto più spazio alla persona amata. Consigli: vivi una giornata spensierata, te la meriti!

Passiamo ai Gemelli, curiosi, appassionati e brillanti. In questa fase sarai felice dei tuoi sforzi al lavoro, perché piano piano ti stai rendendo conto che sono fondamentali per raggiungere i grandi obiettivi che ti sei posto. Hai capito che sei sulla strada giusta, continua ad avere questo atteggiamento. In amore, sarai felice perché hai messo da parte i tuoi nervosismi. Consigli: sfrutta l’energia per segnare l’ennesimo colpo di scena!

Che dire dello Scorpione? Forte, fedele e pura elettricità! Alcuni eventi dal passato faranno irruzione, ma niente ti turberà. Affronterai tutto come hai sempre fatto, e specialmente in amore sarai più sereno. Al lavoro continua ad essere brillante come sei, vedrai che il transito ti ripagherà sempre di più. Consigli: vivi l’amore al 100%, grande weekend!

Discesa per il Cancro, fine settimana tremendo!

Si tratta di una Domenica all’insegna del nervosismo per Cancro, Bilancia e Capricorno! Il cielo si è incapricciato con voi, e lo si vede proprio dalla sfortuna e da come affronterete tutto. Acqua, aria e terra sono i vostri elementi, vi conviene canalizzarli al meglio. Se sei dell’Ariete sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 17 febbraio 2022: Tripla Congiunzione, Bilancia top e Toro flop!

Il Cancro orbita un po’ ovunque, perché ha ripreso le energie che gli mancavano, ma non sa dove applicarle. In questo momento, niente nella tua vita va come vorresti. Ti sei perso nelle tue insicurezze, ma neanche il resto del mondo ti aiuta. Consigli: vuoi un trucco per affrontare un periodo no? Stai un po’ solo con te, appena ti sentirai un minimo meglio, passa del tempo con chi ami e parlargli dei tuoi problemi.

Che dire del Capricorno? Non sai più cosa fare per trovare pace. Con il partner i litigi continuano a sconvolgere le tue giornate, ma anche al lavoro sei stato leggermente nervosetto. Dovresti essere più calmo, ma non riesci perché credi che stai perdendo tempo, e hai paura di non riuscire a fare tutto quello che devi fare. Consigli: rivaluta le tue priorità, non tutto va fatto allo stesso modo, ci sono cose più importanti.

Infine, ma non meno importante, abbiamo una Bilancia che ha perso la sua socievolezza. Il segno più raffinato dello Zodiaco è scarico, perché si applica nelle cose che non lo fanno stare bene. Quando deciderai di inseguire i tuoi sogni? Parli tanto, ma hai paura di metterti in gioco. In amore sei tranquillo, ma al lavoro devi essere più tenace. Consigli: trova la determinazione nei tuoi sogni, sono linfa vitale!