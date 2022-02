Test personalità: quali sono i tuoi occhiali 3D preferiti?

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, si tratta di due occhiali 3D, di quelli che da qualche anno siamo abituati a vedere in tantissime sale cinematografiche. Quali occhiali preferisci, quelli rosa o quelli viola? Quali hanno attirato per primi la tua attenzione? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Occhiali rosa: sei una persona che pensa spesso al passato. Le esperienze che hai vissuto condizionano ancora la tua esistenza, a volte sembra quasi che tu non riesca ad andare avanti. Ci sono progetti che provi a realizzare da anni ma non riesci mai a trovare la soluzione giusta per sbloccare le situazioni più critiche. Forse stai sbagliando obiettivo, dovresti concentrarti sulle priorità più importanti e sui traguardi realmente raggiungibili.

Occhiali viola: sei una persona dotata di una grande energia. Riesci sempre a proporre le soluzioni migliori quando devi affrontare un problema importante. Sei una persona attiva, a volte ti lasci prendere dalla frenesia ma sei capace di tenere sotto controllo la tua ansia. Forse stai passando un periodo troppo stressante, avresti bisogno di prenderti una pausa per rilassarti e ricaricare le batterie. Solo in questo modo potrai tornare ad essere il guerriero di sempre.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quali sono i tuoi occhiali preferiti? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. A presto!