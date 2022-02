CURIOSITÀ Royal Family: la Regina Elisabetta e i problemi coniugali

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare ma la sua vita privata è piena di vicende mai raccontate fino ad oggi

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo una ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Elisabetta e la crisi coniugale con Filippo

Tutti i matrimoni hanno degli alti e bassi. In tutte le relazioni esistono dei momenti di crisi che possono mettere a rischio l’unione tra due persone. Questo discorso vale anche per i membri della Royal Family. La Regina Elisabetta ha avuto dei problemi coniugali con suo marito Filippo, scomparso lo scorso anno a poche settimane dal compimento del suo centesimo compleanno.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente da Buckingham Palace, inizialmente Filippo non ha accettato di buon grado l’idea di dover abbandonare la carriera in marina per restare accanto a sua moglie. Si tratta di un obbligo legato al ruolo di Elisabetta II che il Duca di Edimburgo ha dovuto obbligatoriamente accettare. E non è tutto, c’è stato anche un altro episodio che rischiato di mettere in crisi questo matrimonio.

Il Principe Filippo non avrebbe accolto con favore l’idea di non poter dare il proprio cognome ai suoi figli. Anche Sua Maestà comprese che, forse, si trattava di un sacrificio troppo grande. Per questo motivo, nel 1955 fu emesso un decreto che prevedeva la possibilità di usare il cognome di entrambi: Mountbatten-Windsor. Anche una regina deve scendere a compromessi ogni tanto.