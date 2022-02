Maria Paola, protagonista di una delle storie della puntata di C’è posta per te del 19 febbraio, conquista tutti per la risposta data all’ex Leandro.

Maria Paola è stata la protagonista di una delle storie della puntata di C’è posta per te trasmessa il 19 febbraio. Ad inviarle la posta è stato l‘ex fidanzato Leandro che ha provato a chiederle perdono e a riconquistare la sua fiducia dopo averla tradita. Fidanzati da undici anni, Leandro, nell’ultimo anno, ha fatto saltare per ben due volte il matrimonio per un tradimento.

Ancora innamorato, Leandro ha chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta per te che ha deciso di provare a salvare la storia d’amore iniziata quando lei aveva 15 anni e lui 17. Maria Paola, bellissima e molto semplice, si è presentata nello studio raccontando la propria versione dei fatti a Maria De Filippi. La risposta che Maria Paola ha dato all’ex fidanzato Leandro ha strappato gli applausi del pubblico, ma anche del popolo del web.

C’è posta per te: Maria Paola non perdona l’ex fidanzato Leandro, social impazziti per lei

Leandro, dopo aver capito gli errori commessi, ha provato ad ottenere il perdono di Maria Paola, convinto che anche lei provi ancora dell’amore nei suoi confronti. Leandro ha infatti raccontato che, ancora oggi, Maria Paola ha contatti con la madre, ma nello studio di C’è posta per te, pur parlando d’affetto, Maria Paola svela di non provare più i sentimenti di una volta. Leandro, però, come ha raccontato Maria De Filippi, non è ancora riuscito a mettersi il cuore in pace.

Maria Paola ha così svelato il dolore provato a causa del tradimento subito. “Se non vede la macchina fuori casa mia o fuori dal lavoro, va in tilt. Mi sentivo come in gabbia. Ho iniziato a prendere psicofarmaci perché non riuscivo a dormire, ho sofferto di attacchi di panico”, ha spiegato Maria Paola che ha poi svelato di aver ricominciato ad uscire e di non pensare a lui quando viene corteggiata da altri ragazzi. Di fronte ad una precisa domanda di Maria De Filippi, Maria Paola ha chiesto a Leandro di rassegnarsi. Di fronte alle parole di Maria Paola, il popolo del web ha approvato la sua scelta.

Come fa sapere Fanpage, ad oggi, tra Maria Paola e Leandro non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento. “Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superfice” ha scritto Maria Paola sui social.