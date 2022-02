Amici 21 anticipazioni, boom per il serale: ci sarà anche lei!

Si è conclusa la registrazione della puntata domenicale di Amici 21, che andrà inonda oggi, domenica 20 febbraio. Le anticipazioni

Non manca molto alla classica puntata domenicale di “Amici“, che terrà compagnia gli spettatori del talent show di Maria De Filippi anche questo pomeriggio di domenica 20 febbraio. Come tutti sanno, la puntata che andrà in onda non è in diretta, ma è stata registrata sabato.

E’ possibile, quindi, già avere qualche anticipazione su cosa è accaduto. Gli allievi della scuola si sono esibiti tra ballo e canto, con l’obiettivo di raggiungere la seconda fase del programma e accedere al famigerato “serale”, che sarà il clou del programma. Grande ospite della puntata è Elodie, ch ha espresso il suo giudizio sulle cover dei cantanti. La sua classifica ha visto al primo posto LDA, e Aisha, poi Crytical e Luigi, seguiti da Albe e Calma: quest’ultimo ha chiuso la classifica.

Amici, le anticipazioni del “domenicale”: la gara di cover

LDA, che in settimana ha avuto qualche problema poi sembra superato, ha cantato “Tasche piene di sassi” di Jovanotti, dedicandola al fratello nato da poco e quinto figlio del padre, Gigi D’Alessio.

Aisha ha portato sul palco Luce di ELisa, mentre Crytical ha cantato la canzone di Samuele Bersani “Spaccacuore”. Vedremo poi Luigi cantare un pezzo dei Rolling Stones, mentre Calma ha cantato “Falco a metà” di Gianluca Grignani. Per quanto riguarda Albe, la sua scelta è stata Vivere con te di Luca Carboni.

Ricordiamo che Alex e Sissi sono già pronti per il serale, per questo motivo non hanno partecipato alla gara. Hanno comunque cantato: la prima Maniac, mentre il secondo si è esibito in “Vita” di Lucio Battisti. Ma non finisce qui: perché ci sarà un’altra “promozione” per il serale: la prescelta sarà Carola, che avrà il lasciapassare definitivo e sarà la terza concorrente ad arrivare alla fase finale del talent dopo Sissi e Alex.