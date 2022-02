Amici 21 anticipazioni, LDA fuori dal serale? Lacrime e amaro sfogo

LDA, il giovane campano della scuola di Amici, ha spiegato il motivo della preoccupante sensazione si soffocamento che lo assale quando deve esibirsi

Nella scuola di Amici l’attesa per il “serale” si fa sempre maggiore, anche se manca ancora un po’ di tempo. Negli ultimi tempi tiene banco il “caso” di LDA, al secolo Luca D’Alessio, figlio d’arte del noto Gigi. Il ragazzo, in gara come giovane cantante, non ha nascosto di avere qualche problema. E’ successo quando si è dovuto esibire davanti ad Emma Marrone durante l’ultima puntata.

Del resto è stata proprio Emma ad aver capito che qualcosa non andava, consigliando al ragazzo di respirare più lentamente e di calmarsi. Rudy Zerbi ha voluto affrontare il problema con il suo allievo: dal colloquio è venuto fuori che il giovane (19 anni) sta vivendo un momento difficili, anzi forse una vera e propria crisi profonda. Evidentemente, il problema è la paura di sbagliare e di essere giudicato male.

Amici, la crisi di LDA mette in difficoltà il giovane figlio d’arte

Evidentemente pesa il paragone con suo padre. “Mi faccio mille complessi su tutto, non riesco più a cantare”, si è sfogato LDA. Il problema è che essere figlio d’arte non gli permette di vivere questa sensazione a cuor leggero, in particolare quando si deve esibire.

Un problema che potrebbe pesare, per questo LDA deve stare attento: se le difficoltà dovessero proseguire il suo accesso al Serale (sempre che venga votato) potrebbe essere messo in dubbio per motivi di salute e di sicurezza.

In ogni caso è solo un’ipotesi perché Rudy Zerbi lo ha consolato e rincuorato: “Pensa a quello che hai fatto tu e che hai ottenuto. E basta. Vedrai che sentirai il cuore più leggero. Non pensare a chi non ti potrebbe capire, non è questo che conta”.