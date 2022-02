Rompicapo: sai come trovare il pollo perso tra le galline?

Le sfide di Instanews piacciono proprio perché mettono alla prova le nostre abilità, e a volte se ne scoprono di nascoste! Il trucco è allenare la mente di volta in volta, perché soltanto utilizzando i nostri smartphone in modo produttivo, possiamo essere soddisfatti al 100% di aver vinto il rompicapo!

Qui abbiamo a che fare con tanti animaletti. Siamo in una belle fattoria, e tra i tanti esseri viventi che la abitano, abbiamo a che fare con una bel gruppo di pecore! Sembrano così tante che quasi si confondono in un tutt’uno. Peccato che proprio in mezzo alla mandria, si sia perso un polletto piccolo e indifeso. Sai come trovarlo e trarlo in salvo?

Riuscire a risolvere gli indovinelli del nostro sito non è facile, perché l’obiettivo è quello di intrattenere e di riuscire a soddisfare le aspettative! E’ chiaro che proprio per questo, non possiamo proporti un rompicapo semplice, altrimenti ti annoieresti. Questo ti farà letteralmente impazzire, perché la soluzione è facile, ma devi essere bravo!

Se preferisci immergerti in un indovinello economico-matematico, risolvi il rompicapo del gatto e scopri quanti soldi possiede, vedrai che ti divertirai!

Se invece vuoi restare nella fattoria, pensaci un po’ su, altrimenti scorri l’articolo e ti rivelo la risposta e il trucco per risolverlo!

LEGGI ANCHE -> Rompicapo dei triangoli: sai quanti sono in tutto? Ti sfido!

Soluzione del Rompicapo del pollo, è troppo facile!

Nel nostro sito protrai sbizzarrirti, perché abbiamo tranelli e quiz di tutti i tipi! Se vuoi prova a risolvere il rompicapo dei fiammiferi, vedrai che niente ti sembrerà difficile in seguito. Ci vuole un pizzico di immaginazione a volte, ma anche lo spirito giusto per accogliere tutte le sfide proposte! Allora, come sei messo? Hai trovato il pollo, oppure vuoi una mano a risolvere questo rompicapo?

LEGGI ANCHE -> Riesci a risolvere il rompicapo dei fratelli? E’ da strizzacervelli!

Tre, due uno… ecco il pollo! Si tratta di mettere in pratica le tue abilità visive, nel senso di riuscire a intravedere i dettagli dello schema qui davanti. Se guardi per intero la foto, ti sembrerà possibile trovare l’animale che è proprio al centro sulla destra.

La verità è che per risolvere questi test non devi prender tutto alla lettera, o almeno prova a sfruttare il consiglio che ti ho già fornito. L’immaginazione può tutto, e per metterla in pratica devi conoscer bene le linee che raffigurano le pecore, che se le guardi sono tutte uguali!

Allora, come puoi trovare il volatile? Dopo aver ben studiato la foto della pecora, cerca le anomalie con gli occhi, vedrai che inconsciamente avrai memorizzato i dettagli, e trovare l’intruso darà più che semplice!

Ci sei riuscito da solo, oppure hai avuto bisogno del mio aiuto? Ci vediamo alla prossima sfida!