Kabir Bedi scatena la polemica: il gesto contro Manila Nazzaro divide

La tranquillità non è di casa al Grande Fratello Vip! I concorrenti litigano spesso tra loro, e due di loro hanno davvero sconvolto i telespettatori. Chi si sarebbe mai aspettato che Kabir Bedi e Manila Nazzaro, i più amati, vivessero una faida all’ultimo sangue? L’ultimo gesto ha divagato nel web, infatti i social media si sono schierati.

Ovviamente, ognuno dalla parte del proprio beniamino, i fan sostengono fino alla fine il proprio vip. Del resto, è proprio così che adesso è strutturato il mondo dello showbiz. I social, specialmente Instagram, sono i canali prediletti che permettono di consolidare l’immagine del personaggio in questione. Le pagine non sono soltanto fatte di ammiratori, in alcuni casi ce ne sono anche di veri e propri haters. Così, dopo l’ultimo evento, il pubblico reagisce al gesto.

La tigre della Malesia, Kabir Bedi con la sua filosofia di vita zen è noto per avere un animo tranquillo e pacato. Di recente, la situazione si è ribaltata, perché questo suo mood è un po’ passato in secondo piano. Il motivo? Sembra proprio che quando si parli di Manila Nazzaro, scatti qualcosa nei suoi pensieri, e lo scontro entra nel vivo.

Che l’attore abbia avuto una vita ricca di avvenimenti anche tristi, come la verità sulla morte del figlio, è risaputo, ma per reagire così deve essere successo qualcosa che non gli è piaciuto per niente.

Infatti, al di là del fatto che avrebbe fatto iniziare la guerra, c'è dell'altro.

Resa dei conti: la verità sul gesto di Kabir verso Manila

Come se non bastasse la vita sembra continuare a scagliarsi contro la gieffina. Infatti, si è parlato della confessione del suo compagno Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore e campione ha rivelato qualcosa di importante, in una situazione però per niente tranquilla per l’ex Miss Italia che sta andando contro tutto e tutti. Infine, l’ultimo gesto di Kabir, qui catturato nel frame del video incriminante, sta divagando nel web e dividendo i fan.

Astio, incomprensioni e una faida in corso, cosa hanno combinato questi due? La verità è dietro l’angolo o da adesso entreremo nel vivo di una vicenda ancora inedita? Come già detto, l’attore ha un animo abbastanza tranquillo che rispecchia una filosofia di vita pacifica, ma questo atteggiamento cambia quando si tratta di Manila.

Infatti, è proprio in questo video che accade il gesto. La donna saluta con il buongiorno il coinquilino, il quale fa finta di non sentire e la ignora visibilmente! Insomma, un gesto che al web non è per niente piaciuto, perché si dice che anche il peggior nemico merita un saluto.

Sarà davvero per la nomination che Bedi ancora si ostina ad andare contro la Nazzaro, o c’è dell’altro? Probabilmente, c’è qualcosa nel comportamento della vippona che l’attore non tollera, sarà che la ritiene poco sincera? Ecco le parole di sconforto di Manila post diretta:

“Kabir ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”

Dopo quanto accaduto la mattina, la situazione di rancore sembra ormai essersi consolidata. Attendiamo la prossima puntata, perché sicuramente salteranno fuori altri dettagli che ci sveleranno cosa davvero è successo tra i due.

Tutto questo sconvolge perché entrambi sono molto amati, restiamo aggiornati!