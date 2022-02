Davide Silvestri non perdona: affondo su Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran affondati da Davide Silvestri: il gieffino non perdona

Il triangolo artistico è sicuramente il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Alex Belli, sposato da un anno con Delia Duran, entrato nella Casa a settembre ha avuto una complicità unica con Soleil Sorge e i baci e le coccole sotto le coperte non sono di certo mancate.

Adesso il triangolo è riunito nella Casa del Grande Fratello Vip e molti concorrenti sono scettici su questa storia d’amore e amicizia.

Primo fra tutti è Davide Silvestri, inizialmente molto amico dell’attore, adesso non crede più alle sue parole e gesti.

Ma scopriamo come il gieffino ha affondato i due sposi al GF Vip

Davide Silvestri affonda Alex Belli e Delia Duran: il gieffino non perdona

Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge facevano parte di un trio in amicizia e passavano la maggior parte del loro tempo insieme.

Silvestri si è sempre dimostrato molto attento al gioco e alle incoerenze degli altri coinquilini, ma adesso inizia a vacillare anche nei confronti di Belli.

Il gieffino è scioccato dai comportamenti dell’amico e la distanza tra di loro ha fortificato i dubbi di Davide.

Inoltre, il gieffino non sopporta proprio come Alex si sia comportato nei confronti della loro amica Soleil.

Dopo l’uscita dell’attore, Davide lo riteneva suo amico, ma con l’evolversi della soap opera legata al triangolo artistico e i confronti inutili che Alex ha avuto con alcuni concorrenti, l’amicizia non è più a stessa.

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza in questo intreccio di storie, ma con scarsi risultati.

Davide non ce la fa più e non perdona il comportamento di Alex Belli. Ecco che richiede un confronto faccia a faccia con Delia Duran e l’ex amico per cercare di comprendere il motivo del loro ingresso al GF Vip. Quale è il motivo che li ha spinti a pulire i panni sporchi davanti a milione di persone?

Belli aveva già avuto un confronto con il gieffino il giorno prima, ma i discorsi affrontati non tornano con quello che l’attore ha detto durante la puntata.

“Lo show deve finire anche per te. Io credo che voi siete più veri di quello che vediamo qui dentro” commenta Davide in modo pacifico e continua: “Qui è portata allo stremo e diventa una rottura di p***e“.

“Se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori?” si domanda giustamente il gieffino che si sente preso in giro.

Davide continua a mantenere la sua lucidità e ha ben chiaro l’intendo di Alex Belli.

L’attore in ascolto, risponde prontamente: “Noi abbiamo messo in gioco la vita privata, l’intera vita privata. Lei aveva bisogno di entrare, altrimenti saremmo stati in un loop per mesi, anche se io non ero d’accordo che entrasse“.

La moglie Delia, invece, è contenta di aver trovato il coraggio di entrare nel “luogo del delitto” per riuscire a trovare un senso nelle azioni di Alex.

“Noi litigavamo ogni giorno a casa perché la confusione mi portava tanti dubbi” commenta la modella.

“Io vedevo l’amicizia con Soleil in un altro modo, e qui dentro ho capito alcune cose che non avevo capito fuori perché erano irrisolte. Io ho fatto bene a venire, perché così capivo questa cosa. Se non fossi entrata, sarebbe stato un disastro e io lo avrei lasciato definitivamente” conclude la modella.

Davide Silvestri non perdona e cerca chiarezza nel triangolo artistico. Delia Duran e Alex Belli hanno parlato e chissà se il gieffino è soddisfatto delle loro risposte.

Ti prego Silvestri continua a rimanere lucido e non farti abbindolare dall’attore. Fidati solo di te stesso