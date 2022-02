Cambia tutto al GF Vip: “Non è come me lo ha descritto”

Che sia un’edizione da cardiopalma e fatta di mille polemiche, ormai lo sappiamo. Il GF Vip di quest’anno è al pari di una soap mal scritta, condizione vissuta in modo negativo, soprattutto da alcuni concorrenti. Proprio per questo le critiche fioccano e creano nuove dinamiche per i diretti interessati.

Seguire i beniamini della tv con un reality come quello condotto da Alfonso Signorini, permette di conoscerli ancora meglio. Testardi e capricciosi come lo stereotipo del classico vip, alcuni di loro in realtà hanno un mondo dentro, mentre altri finiscono soltanto per creare casini. Così, tra un litigio e l’altro i caratteri stanno piano piano emergendo, simpatie e antipatie non contano più dal momento in cui si riesce a capire qual è la strategia migliore da attuare.

Aprite bene le orecchie fan del reality, perché niente è come sembra, forse è stato risolto uno degli intrighi più importanti dell’edizione. La verità è che il GF Vip è sempre stato fonte di grande curiosità, ma possiamo proprio confermare che l’aria che tira quest’anno è del tutto inedita. Troppi litigi e incomprensioni, infatti è stato dato davvero poco spazio alla leggerezza e ai sentimenti positivi.

Tra rancori e rabbie, c’è una dichiarazione che sconvolge. Una gieffina inveisce contro tre vipere ed è guerra, situazione che ha letteralmente smosso le acque e portato ad altri cambiamenti.

Altro caos però lo genera la rivelazione di oggi, fatta tra due concorrenti, le quali è molto strano vederle assieme così in sintonia. Sarà che hanno la stessa nemica?

GF Vip: arriva il colpo di scena, niente è come sembra!

Come se non bastasse non mancano i due di picche tra i concorrenti più discussi, significa forse che la storia in atto stia subendo qualche falla nella trama? Siamo qui a posta per analizzare la questione, insieme a due concorrenti che si sono mostrate solidali e complici nel discorso, perché c’è davvero poco di chiaro. Con l’intenzione di capirci qualcosa di più e risolvere l’enigma della casa, ecco quanto accade.

Vedere Soleil Sorge in compagnia di Jessica Selassié sconvolge, ma non troppo. Il comun denominatore rivale? Delia Duran! La moglie di Alex Belli non sembra più piacere alle due. In primis perché si sentono fregate da una situazione che continua imperterrita a fare il suo corso, rivelandosi infinita.

Trattano proprio il rapporto tra i due coniugi, perché Soleil afferma che niente di quello che le aveva detto Alex corrisponde alla verità! Perché? Perché lui e la compagna si contraddicono.

Lei prima parla di amore libero, poi davanti alla Sorge e a Belli afferma che non si è mai andati oltre il bacio con l’amica del cuore della coppia, la tanto nominata Stella. Così, sempre con questo tarlo in testa le due gieffine sono giunte alla conclusione che loro non sono per niente in un amore libero.

Perché quando i due sono insieme, lui riesce ad influenzarla tanto da farle vivere questo ipotetico amore non tradizionale, ma da quando si sono separati la storia ha fatto acqua da tutte le parti. La donna non accetta Soleil, anzi è sempre più adirata quando lui le da delle attenzioni.

Al tempo stesso, affermano che Alex si sente appagato nel contribuire all’influenza psichica della moglie, ma che alla fine di libero non c’è nulla. C’è un rapporto fatto di continui appagamenti fatti di condizionamenti poco chiari e alla fine non condivisi.

Infatti, Soleil conclude che se fosse stato così, non sarebbero in queste condizioni. E voi che ne pensate? Restiamo aggiornati sui prossimi cambiamenti!