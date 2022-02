Vincitore Grande Fratello Vip 2021: svelato il nome, tutti d’accordo

Grande Fratello Vip, è venuto fuori il nome del possibile vincitore di questa edizione, che vedrà la finale il 14 marzo. Sono tutti d’accordo

Non manca molto ormai alla finale del Grande Fratello Vip. Meno di un mese, perché l’ultimo appuntamento è previsto per il 14 marzo, il giorno in cui sarà eletto (o meglio, votato) il nuovo vincitore. L’erede di Tommaso Zorzi si aggiudicherà la sesta edizione del super talent, che anche in questa stagione ha ottenuto un grande successo. Chiaramente tutti i fan si chiedono chi sarà il trionfatore dell’edizione 2021. Un suo parere lo ha dato anche la bellissima Giulia Salemi, grande protagonista dello scorso anno e ospite di “Casa Chi”.

L’ex concorrente ha parlato del suo amore con Pierpaolo Pretelli (nato proprio nella casa lo scorso anno) e della sua voglia di diventare mamma. A tal proposito la Salemi ha anche commentato le coppie che sono nate nel reality di quest’edizione. “Se ci si innamora nella casa è praticamente fatta, nel senso che fuori è tutto molto più semplice. Ecco perché di solito le coppie nate all’interno della casa poi durano”, ha spiegato Giulia.

Grande Fratello Vip, il pronostico sul vincitore di Giulia Salemi

Poi la donna ha parlato del suo compagno: “Con Pierpaolo si è potenziato tutto. Lui è una persona buona, è calmo e paziente. Io invece sono impulsiva. Come difetto posso dire che è un po’ geloso, ma nel giusto”. E sulla voglia di diventare mamma: “Vedremo, con calma e quando saremo pronti. Intanto mi godo la mia sorellina di quattro anni”.

E poi l’atteso pronostico sul possibile vincitore del GF Vip di quest’anno: “Sono amica di Soleil e sono contenta per il successo che sta avendo. Questo reality ti consente di farti conoscere in toto. L’Isola è un reality più fisico, di resistenza. Il GF Vip è più concentrato sulle sfumature di una persona”.

E sul possibile vincitore, o meglio vincitrice: “Jessica secondo me è una papabile. Ha creato un bel gruppo di fan che la seguono, ma ci sono altre donne forti come Miriana e Soleil”. Insomma, per Giulia Salemi vincerà sicuramente una donna.