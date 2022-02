Alex Belli, ora è ufficiale: tra loro è finita. “Non siamo più legati da nulla”

Alex Belli prima di ritornare nella casa del Grande Fratello Vip ha concluso un capitolo importante della sua vita. Tra loro due è davvero finita.

Alex Belli passerà senza dubbio alla storia del GF Vip, in quanto è l’unico concorrente che dopo essere stato squalificato non solo è rientrato in studio ma anche nella casa più spiata d’Italia. L’ex stella di Centovetrine è stata chiamata a rientrare per mettere un punto al triangolo amoroso che lo vede coinvolto insieme a Delia Duran e Soleil Sorge.

Belli sembra essere più determinato che mai a voler conquistare ancora una volta la bella modella argentina, ma non tutti sanno che prima di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia ha concluso un importante capitolo della sua vita. Un po’ di giorni fa, infatti, come confermato dalla diretta interessata durante Pomeriggio 5, sono state firmate le carte del divorzio.

Alex Belli e Katarina Raniakova non sono più sposati e a raccontare come stanno le cose ci ha pensato lei, lanciando pesanti accuse anche nei confronti della migliore amica di lui, Stella.

Katarina Raniakova annuncia il divorzio da Alex Belli: tra loro è davvero finita

Katarina Raniakova non le ha di certo mandate a dire, rivelando non solo che il matrimonio con Alex Belli si è ufficialmente concluso dal punto di vista legale, ma che Stella è sempre stata presente nella vita di lui anche da quando ha iniziato la sua relazione con Delia Duran.

“Stella ha partecipato ai giochetti di Alex e Delia“ ha esordito l’ex moglie di Belli senza troppi peli sulla lingua, rivelando dettagli che lasciano decisamente poco spazio all’immaginazione. “Dove c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi“ ha aggiunto e non appena la diretta interessata ha negato tutto, lei ha prontamente replicato.

“Mi sto inventando tutto io dici? No, dico la verità.“ ha aggiunto, per poi spostare il discorso sulla Duran. “Adesso Delia è in una confusione mentale assurda. Prima lo lascia, poi lo perdona, dentro la casa gli dice ‘stammi lontano’ e dopo lo abbraccia. Tutto quello che si dicono e fanno è senza senso” ha dichiarato per poi sganciare la bomba sul suo ex.

“Preciso che non sono più la moglie di Alex Belli“ ha ufficializzato nella trasmissione di Barbara d’Urso. “Cinque giorni fa sono stati infatti firmati i documenti per il divorzio, adesso è tutto ufficiale e non siamo più legati da nulla” ha prontamente chiarito una volta e per tutte.