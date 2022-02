Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi nei guai: lei dice no!

Isola dei Famosi, ci sarebbe un problema contrattuale dietro il clamoroso dietrofront. Per Ilary Blasi e il suo staff è arrivato un “no”

Canale 5 si prepara al grande cambio di staffetta per i suoi super reality. Il 14 marzo finirà Il Grande Fratello Vip, e subito dopo seguirà a ruota L’Isola dei Famosi edizione 2022. Il reality “selvaggio” accompagnerà la stagione di Mediaset fino alla chiusura. Nonostante non manchi molto alla prima puntata, di notizie ufficiali praticamente non ce ne sono.

Ancora presto per i primi spot, e si va avanti solo con indiscrezioni giornalistiche che trovano via via sempre maggiori conferme. Certa la conduzione di Ilary Blasi, che sarà al timone di comando. Cambia di nuovo, invece, il ruolo di inviato. Nella scorsa edizione toccò a Massimiliano Rosolino, ma secondo “Casa Chi” questa volta toccherà di nuovo ad Alvin. Per lui, quindi, si tratta di un ritorno. Forse Alvin risulta più spigliato di Rosolino, che comunque era piaciuto al pubblico.

Isola dei Famosi, difficoltà per completare il cast degli opinionisti?

Indubbiamente Alvin è più “del mestiere” (per lui sarà la terza Isola) e per questo la produzione è voluta andare sul sicuro. Resta il dubbio su chi saranno gli opinionisti in studio, invece. Sempre secondo “Casa Chi” un contratto avrebbe fatto saltare un grande nome. Sembra confermato il nome di Nicola Savino, mentre non dovrebbe farsi nulla per Vladimir Luxuria.

Sarebbe questo il clamoroso nome saltato a causa di problemi contrattuali non meglio precisati. Non ci sono dettagli, e quindi è saggio non avventurarsi in ipotesi sulla rottura della trattativa con Luxuria. Un’alternativa potrebbe essere Amanda Lear, che avrebbe declinato perché l’impegno è considerato troppo gravoso per la sua età.

La diva avrebbe fatto volentieri solo un numero ridotto di apparizioni, e non come presenza fissa. Non ha fondamento, invece, l’ipotesi di Soleil Sorge. Infine, l’ipotesi Ambra è saltata: a quanto pare l’attrice avrebbe declinato.