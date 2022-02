Stefano De Martino, la verità viene a galla. Ora parla lei: “Non è come sembra”

Stefano De Martino è stato il protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto rapidamente il giro del web. Ora parla lei e chiarisce tutto quello che c’è da sapere sul loro rapporto.

Stefano De Martino, da quando è stato più volte paparazzato al fianco della sua ex Belen Rodriguez, è tornato al centro della cronaca rosa. Tutti vogliono sapere se il cuore del bel conduttore partenopeo è già occupato oppure no e lui non sembra volersi sbilanciare a tal proposito.

Oltre al presunto legame con la bella modella argentina, i gossip sono circolati anche se una presunta relazione con Andrea Delogu, che è da poco diventata single, visto che i due spesso e volentieri trascorrono il loro tempo insieme. Ma qual è la verità? A rompere il silenzio è stata la diretta interessata durante la messa in onda di Tonica, dove al fianco del conduttore di Stasera tutto è possibile, ha svelato qual è il reale legame che li unisce.

Andrea Delogu ha rotto il silenzio su Stefano De Martino, raccontando tutto la verità del dietro le quinte di quello che vediamo sui social e in tv.

Andrea Delogu rompe il silenzio su Stefano De Martino: la sua “Tonica” verità

Andrea Delogu ci ha tenuto a precisare, durante il corso del suo intervento, che tra lei e Stefano De Martino c’è stata sempre e soltanto un’amicizia. Amicizia che è nata fin quando lei era sposata, ma che tutti sembrerebbero essersene accorti soltanto ora che lei è tornata single e che la vita sentimentale del bel conduttore partenopeo è al centro della cronaca rosa.

Tra Andrea e Stefano, garantisce lei, non ci sarebbe nient’altro che una bellissima amicizia e nient’altro perché nonostante lui sia un uomo molto interessante ed attraente, il loro rapporto si ferma lì e non va oltre quell’aspetto.

“Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi“ ha esordito la Delogu senza troppi giri di parole, rompendo il silenzio su quest’argomento che ha appassionato e non poco tutti gli amanti della cronaca rosa nostrana.

“Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra“ ha subito precisato. “Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino” ha poi concluso.

Tra Stefano De Martino e Andrea Delogu c’è dunque soltanto una bellissima amicizia e niente di più.