Meghan Markle pesantemente insultata: il colpevole è famosissimo

La notizia è clamorosa: Meghan Markle è stata insultata da un personaggio molto famoso. Le parole sono pesanti e gravissime. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Meghan Markle è da sempre al centro delle attenzioni dei media di tutto il mondo. Sin da quando ha annunciato il suo fidanzamento con il Principe William, l’ex attrice statunitense ha acquisito una popolarità enorme. Molte persone la seguono sui social e guardano con attenzione i suoi video. La duchessa offre consigli sull’alimentazione e su come tenersi sempre in forma grazie all’esercizio fisico.

L’attenzione mediatica è aumentata a dismisura quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, all’inizio del 2020 i Sussex hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Oggi risiedono nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nel lussuoso quartiere di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

L’ex protagonista della serie tv Suits ha sempre ricevuto molti complimenti sul web, accompagnati da qualche critica. Ma anche lei deve fare i conti con gli ‘hater’. Si tratta di persone che spesso si nascondono dietro profili falsi ma a volte si palesano, mettendoci la faccia. Recentemente, Meghan è stata insultata da un personaggio molto famoso negli Stati Uniti. Le sue parole sono state davvero dure, scopriamo insieme di chi si tratta!

Il comico statunitense e le incredibili offese nei confronti di Meghan

Joe Rogan è un commentatore televisivo e comico molto famoso negli Stati Uniti. Commenta gli incontri della UFC, la lega più importante al mondo di MMA (Arti Marziali Miste) e nelle ultime ore è stato collegato a Meghan Markle a causa di una serie di insulti gratuiti nei suoi confronti. L’ex stella di Hollywood è stata offesa con parole molto pesanti in un video che risale al 2020 e che è stato nuovamente condiviso da alcuni profili sui social.

Rogan ha sempre condivido teorie complottiste sul Covid ed ha aumentato la sua notorietà condividendone alcune sul web. In un podcast del 2020 ha accusato Meghan di aver rovinato la vita di suo marito Harry. Le sue parole sono davvero molto dure: “È quella piccola pu***a americana con cui è legato. Lo trasformerà in una Kardashian. Quella piccola pu***a americana ha rovinato il mio principe”.

Leggi anche – I tre segreti più curiosi che nasconde la Regina Elisabetta

Questi contenuti sono stati pubblicati su Spotify ed alcuni artisti internazionali come Neil Young e Joni Mitchell hanno ritirato la propria musica dalla piattaforma svedese per protesta. Proprio su Spotify, i Sussex avrebbero intenzione di registrare altri podcast dopo quello pubblicato l’anno scorso. Al momento Meghan Markle ed il Principe Harry non hanno risposto a Joe Rogan e difficilmente lo faranno.