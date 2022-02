Paura per l’ex coppia di Uomini e Donne: il drammatico racconto

La paura ha preso il sopravvento per loro! Possiamo dire che la coppia di Uomini e Donne da quando è nata, non ha vissuto un solo momento di pace! Un nuovo evento si è scagliato su un destino avverso, ce la faranno a mettersi in salvo, oppure dovranno fare marcia indietro?

E’ chiaro che quando si parla dei beniamini del mondo della televisione e i fan vengono informati di eventi disastrosi, nel web si incendiano le discussioni! Paure, sconvolgimenti e terribili conseguenze possono accadere nella vita di chiunque, anche in quella dei personaggi di Uomini e Donne. Nello specifico, si può affermare che la coppia ha avuto un trascorso poco felice. Proprio per questo ne parliamo e vi aggiorniamo su quanto accaduto.

Paura e sgomento sono i protagonisti dell’evento di oggi! Riuscire ad improvvisare in situazioni terribili non è da tutti. Infatti, il racconto arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan del dating show più seguito di sempre nei pomeriggi di Canale 5, Uomini e Donne. La coppia non lascia niente al caso.

Tra le tante difficoltà, non può passare inosservata l’ultima verità dichiarata su Matteo Ranieri, rivelazione che ha smosso un bel po’ le acque durante la trasmissione.

I protagonisti di oggi hanno anche loro contribuito a creare del caos a Maria De Filippi. Infatti, parleremo del chiarimento, ma anche del brutto guaio nel quale si sono cacciati.

LEGGI ANCHE -> È stata la scelta di Francesco Arca a Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi

Uomini e Donne: viaggio pericoloso per la coppia!

Come se non bastasse, arrivano anche verità positive e sconvolgenti: scoppia l’amore tra due ex di Uomini e Donne! Incredibile rivelazione quella fatta dai diretti interessati. Diciamo che l’amore è proprio imprevedibile, e vedere come i protagonisti della trasmissione vivono le loro emozioni fa sempre commuovere il fedelissimo pubblico che non perde un solo appuntamento. Così, tra le novità in atto, non possiamo non trattare l’evento che più ha spaventato i fan! Ecco cosa è successo a loro due.

LEGGI ANCHE -> Tronista Uomini e Donne senza filtri: stoccata clamorosa all’ex

Si tratta dei bellissimi Andrea Nicole e Ciprian! I due sono stati letteralmente cacciati dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, a causa di un comportamento che la conduttrice ha vissuto come un colpo basso. I due si sono scelti fin dall’inizio, quindi sono andati avanti nella trasmissione pur sapendo di voler stare insieme.

Alla fine, sono stati scoperti, e la presentatrice si è molto arrabbiata. Infatti, proprio a causa di ciò, la scelta non è stata fatta con la tipica cascata di petali di rose che contraddistingue il format.

Dopo mesi, però le cose sono cambiate. Tornano in studio, e Maria li fa parlare, li ascolta ed esprime il suo pensiero. Rivela di essersi molto arrabbiata, perché ha avuto paura della fretta di Ciprian, pensando che questi avesse delle brutte intenzioni, cioè fare audiens.

Si chiariscono e mettono in scena la pioggia di petali che permette loro di fare la scena della scelta in santa pace. Peccato che la tranquillità non gli stia molto vicino. Accade che scappano in una romantica fuga d’amore a Parigi, ma è qui che i fan si sono terrorizzati.

Nel Paese ci sono diverse manifestazioni in corso, con tanto di folle, polizia, gas lacrimogeni e altro. Loro hanno documentato tutto, per questo gli ammiratori si sono spaventati. Nonostante la paura dagli stessi provata, adesso stanno bene.

Così, la vicenda si conclude con post, video e foto del loro amore in vacanza. Una favola a lieto fine che ha superato molte avversità e guai!