È stata la scelta di Francesco Arca a Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi

È stata fra le protagoniste più apprezzate di Uomini e Donne. Bellissima, elegante, affascinante, la veneziana conquistò il favore del pubblico

Indubbiamente il pubblico più affezionato di “Uomini e donne” la ricorda molto bene: del resto è stata tra le protagonista più famose ed amate della trasmissione di Maria De Filippi. Si trattava (all’epoca, ma lo è anche oggi) di una ragazza molto bella, che veniva da Venezia. Elegante e fine, fece girare la testa a moltissimi uomini, conquistando immediatamente il favore del pubblico.

Alla fine fu scelta dal famoso tronista e oggi apprezzato attore, Francesco Arca. Fu quello l’epilogo nella trasmissione, visto che dopo la scelta andò via con lui. Tuttavia, quello che sembrava essere un nuovo amore non è durato molto, visto che i due si sono separati dopo appena qualche mese. Tuttavia, i due oggi sembrano essere ancora amici.

Uomini e Donne, sembrava la regina del programma: ma poi è scomparsa dalla tv

Lei è la splendida Carla Valli, che dopo quell’esperienza negativa tornò nel programma per provare a riscattarsi. Stavolta la tronista era lei, e tra i suoi tanti corteggiatori scelse Cristiano Angelucci. Eppure, in maniera assolutamente clamorosa, lui la rifiutò.

Per lei fu una brutta batosta e fonte di delusione. Per lei un’esperienza in un reality di modesto successo come “La Fattoria”, e poi l’uscita di scena dal mondo della tv. Si è sposata poi con matteo Voltolina, col quale ha avuto un figlio, Emanuele.

In sostanza Carla è uscita dalla tv, visto che ha ammesso che non faceva per lei.”Ho provato alcune esperienze. In particolare nel reality “La Fattoria”, ma devo ammettere che di quel mondo non piace nulla”, ha detto la ragazza in una recente intervista.