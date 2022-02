Stoccata clamorosa dall’ex su una tronista di Uomini e Donne: scontro senza filtri

Uomini e Donne continua con la messa in onda del Trono Over e Classico. Un tronista che si trova adesso nel programma ha ancora qualche sassolino nella scarpa da una relazione passata.

Il ragazzo ha avuto una storia con una donna del piccolo schermo e lancia la stoccata a Uomini e Donne. La ferita è ancora aperta, ma scopriamo insieme quanto è accaduto

Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne, senza filtri: stoccata clamorosa

Matteo Ranieri si trova adesso sul trono di Uomini e Donne, ma è apparso per la prima volta nel programma come corteggiatore di Sophie Codegoni.

Quest’ultima scelse proprio lui, ma la loro relazione non è durata nemmeno un mese.

L’ex tronista adesso si trova nella Casa del GF Vip ed è felicemente fidanzata e innamorata di Alessandro Basciano, anche lui ex volto del dating show.

Durante la permanenza nella Casa, Sophie ha parlato anche della sua storia con Matteo raccontando la sua verità.

La Codegoni ha sofferto molto soprattutto per il modo in cui Ranieri ha deciso di lasciarla.

“Quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa. Lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan” racconta con il cuore in mano Sophie.

“Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico” conclude la gieffina.

Tra Sophie e Matteo non c’è mai stato amore o almeno non ce né stato da parte del ragazzo. La coppia non ha avuto nemmeno un momento di intimità fuori dalle telecamere.

Ranieri, però, non ha mai risposto alle accuse della sua ex fidanzata fino a quando non si è ritrovato sul trono di Uomini e Donne.

In una delle ultime puntate del format era assente una delle corteggiatrici, ovvero Federica Aversano.

Quest’ultima ha lanciato una frecciatina tramite il suo profilo social e sembra proprio che sia rivolta al tronista. “Co****e” si legge su Instagram, ma il messaggio viene cancellato poco dopo.

Matteo, palesemente innervosito, commenta il comportamento di Federica lanciando una stoccata clamorosa nei confronti di Sophie Codegoni. Il messaggio non è diretto nei suoi confronti, ma l’allusione è palese.

“Io una persona che quando litiga e poi non vuole chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio” commenta Ranieri e affonda il colpo.

Una cosa è certa: non scopriremo mai come sono veramente andate le cose tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni. Di sicuro è che il loro rapporto non si è concluso per niente bene e la stoccata clamorosa viene lanciata da entrambe le parti. Riusciremo mai a scoprire cosa è accaduto veramente? Non ci resta che continuare a seguire Uomini e Donne e il GF Vip