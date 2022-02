Scegli una fotografia e scopri quale parte del tuo corpo governa i tuoi sentimenti con questo divertente test

Ogni persona è diversa e unica anche nel modo in cui vive i sentimenti. Il nostro corpo guida le emozioni e sta solamente a te decidere a cosa dare ascolto.

Sei una persona che si fa governare dalla mente, dal cuore o dalla pancia?

Con il test della fotografia risponderemo proprio a questa domanda. Scopriamo insieme se sei una persona che di fronte ad un nuovo contesto segue le proprie sensazioni o la razionalità. Ti basterà fare una semplice scelta e scoprirai chi sei veramente.

Ecco come

Test: scegli una fotografia e scopri quale parte del tuo corpo guida le tue azioni

Nel test della fotografia ti mettiamo di fronte a tre opzioni. Scegli in modo istintivo, perché solo così riuscirai a capire quale parte del tuo corpo guida le tue azioni ed emozioni.

Leggi poi la risposta corrispondente al numero scelto.

Iniziamo il divertimento!

1) Foto Uno

Tu sei assolutamente una persona che segue il cuore. Ti fidi ciecamente delle tue sensazioni, perché hai un carattere sensibile ed emotivo.

Riesci a commuoverti facilmente sia che si tratti di un libro, ma anche durante le tue giornate davanti ad un bellissimo tramonto.

Scruti il mondo da lontano analizzandolo attraverso la tua realtà interiore. Sei una persona limpida che prova felicità e soddisfazione aiutando gli altri.

2) Foto Due

Sei una persona che è guidata dalla sua pancia. Segui l’istinto animale e i tuoi sensi sono infallibili.

Quando ti trovi in una situazione di pericolo o che ti sta stretta, reagisci in modo impulsivo senza considerare la tua parte razionale.

Per questo motivo, ti capita di vergognarti delle tue azioni dopo averle fatte, soprattutto quando hai uno scontro con qualcuno a te chiaro. Sai che delle volte punti a ferire piuttosto che a dire la verità per mettere subito a tacere ogni tipo di confronto.

Nonostante questo tuo modo di “attaccare”, sei anche una persona generosa. Il tuo istinto ti porta a fare gesti dolcissimi, perché è nella tua natura.

3) Foto Tre

Se questa è la tua scelta allora se una persona che è governata dalla testa. Tu dai sempre ascolto a quello che ti dice il cervello, razionalizzando ogni cosa.

Sai che la mente rimane lucida anche nei momenti più stressanti portandoti a scegliere la strada più corretta.

Riesci ad equilibrare e ad ammaestrare le tue emozioni valutando la situazione come se tu vivessi all’esterno di te stesso. Hai un occhio critico e fedele alla realtà.

Nonostante tu sia così tanto razionale, quando crei il tuo giudizio non guardi più indietro. Proprio perché sei arrivato alla conclusione di un discorso logico, è difficilissimo ingannarti