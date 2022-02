Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso abbandono? Scoppia la lite

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno lasciato il web con il fiato sospeso: un nuovo clamoroso abbandono potrebbe cambiare ogni cosa.

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì prossimo, ma non per questo la macchina di Maria De Filippi è a riposo. Negli scorsi giorni, infatti, sono state registrate le nuove puntate del dating show di canale 5 che a breve saranno mandate in onda.

Certo, se la curiosità è troppa e non riuscite a resistere, vi sveliamo noi che cosa vedrete da qui a poco. Ad assistere alle nuove registrazioni del programma è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che ha riportato sul web quanto è accaduto in studio.

La prima notizia che ha sconvolto tutti è stata l’assenza di uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Di lui non si è fatto alcun cenno durante la registrazione e non era nemmeno presente in puntata. Tant’è che è nato il dubbio che vista la sua situazione abbia deciso di lasciare il programma.

Uomini e Donne Anticipazioni: una coppia amatissima torna nel programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne, dunque, non hanno potuto fare a meno di riportare l’assenza in studio di Matteo Ranieri. Il bel tronista, rimasto con soltanto una corteggiatrice, non si è presentato durante la nuova registrazione del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi e questo ha creato non pochi sospetti tra il pubblico, in cui si è insediata l’idea di un suo abbandono, o eventuale scelta. Quale delle due sarà la soluzione? Sicuramente nei prossimi giorni a venire ne sapremo di più, ma attenzione perché le anticipazioni non sono di certo finite qui.

Oltre al bel tronista, sembrerebbe che alcuno spazio sia stato dedicato all’indiscussa protagonista del programma Gemma Galgani che al momento è rimasta senza alcun cavaliere che voglia approfondire la sua conoscenza. Nella registrazione però assistiamo ad un ritorno con i fiocchi.

Ospiti della puntata, dopo un periodo di crisi che sembra essersi risolto per il meglio, sono Sossio e Ursula. La coppia si è conosciuta proprio al Trono Over e, con alti e bassi come tutte le coppie comuni, è riuscita a mettere su famiglia. Tant’è che dal loro amore è nata la piccola Bianca. Probabilmente, durante il corso di quest’ospitata, parleranno del periodo di crisi che li ha visti recentemente coinvolti.

Spazio anche ad Ida Platano. La sua conoscenza con Alessandro sembrava essere partita a gonfie vele, ma purtroppo i due ora non fanno altro che litigare.