Ricordate com’era Gigi D’Alessio all’inizio della carriera? Trasformazione incredibile

Gigi D’Alessio è uno dei protagonisti di The Voice Senior, programma che lo vede nelle inedite vesti di giudice, tra i più amati dello show

La sua simpatia è universalmente riconosciuta. Personaggio di irresistibile simpatia, che ha saputo estendere l’apprezzamento del pubblico al di là delle doti musicali. Parliamo di Gigi D’Alessio, doppiamente amato dal pubblico. Sia per il suo talento musicale, autore di canzoni indimenticabili. Successivamente si è fatto apprezzare anche come volto televisivo. Simpatico, genuino e sempre spontaneo.

Sia nelle vesti di conduttore che di “giudice” in talent di successo come “The Voice Senior”, D’Alessio ha mostrato di avere un talento per l’intrattenimento e una vena quasi comica irresistibile. E’ stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (LDA, oggi ad Amici). Successivamente ha avuto una relazione con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il quarto figlio, Andrea, nato nel 2010. Oggi non stanno più insieme, e Gigi ha trovato l’amore con Denise Esposito, ragazza napoletana di ben 26 anni più giovane.

Gigi D’Alessio da giovane: il cambiamento è a dir poco sorprendente

Anche in questo caso è arrivato un figlio, il suo quinto. Insomma, il buon Gigi si è dato da fare e alle spalle ha una vita lunga e piena di avvenimenti. Eppure, con i suoi 54 anni, Gigi è ancora molto giovanile e in piena forma. Ecco perché, nonostante sembri ancora giovanissimo, molti si chiedono come fosse da giovane.

In effetti, agli inizi della sua carriera il cantante era diverso. Sicuramente più gracilino, a soprattutto con una una capigliatura più lunga. Capelli ricci, lunghi sul collo e lo sguardo un po’ sognante di un ragazzo. Adesso che di tempo ne è passato, Gigi appare come un uomo maturo.

Più in carne, capelli (non molti ormai) rasi e soprattutto gli occhiali con la spessa montatura di colore nero che indossa quasi sempre. Insomma, un D’Alessio maturo e dall’aspetto più saggio, ma sempre un ragazzo con il cuore pieno di emozioni pronte da trasformare in musica.