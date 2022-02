Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario, quelli che si trovano alla perfezione con chi è nato dal 21 gennaio al 19 febbraio. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che vanno d’accordo con l’Acquario. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Acquario

Sagittario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Il Sagittario ama conoscere nuove persone e va d’accordo con quasi tutti gli altri segni, in particolare con l’Acquario. Tra questi due segni c’è un grande feeling soprattutto nella sfera amorosa perché riescono ad essere semplici e a confortarsi a vicenda quando bisogna affrontare un problema importante.

Leone: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si completano alla perfezione con l’Acquario. Tra questi due segni c’è una grande complicità e spesso possono nascere amicizie importanti. Il Leone e l’Acquario sono due facce della stessa moneta. Chi è nato sotto il segno del Leone ama stare al centro dell’attenzione ma l’Acquario riesce a tenerlo a bada. Proprio per questo motivo, questi due segni vanno sempre molto d’accordo e riescono a nascondere i propri difetti quando stanno insieme.

Gemelli: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco formano una coppia perfetta con l’Acquario. Tra questi due segni può nascere qualsiasi tipo di rapporto, sarà sicuramente duraturo nel tempo. Gemelli e Acquario apprezzano la voglia di sperimentare dell’altro e condividono la passione per i viaggi e per l’avventura. Si tratta di due segni molto sinceri e trasparenti, anche per questo motivo riescono ad andare sempre molto d’accordo.