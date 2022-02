Vippona umiliata in diretta: guerra senza esclusioni di colpi al GF Vip

Guerra senza esclusioni di colpi al GF Vip: vippona umiliata in diretta

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata veramente ricca di colpi di scena. Soleil Sorge dice basta all’amicizia con Alex Belli, Nathalie confessa un interesse per Barù e Manila ha avuto un altro forte scontro con Kabir Bedi.

Insomma, i concorrenti non si annoiano mai e neanche noi telespettatori.

Durante la messa in onda del reality show è accaduto l’impensabile. Una guerra è partita in diretta e la gieffina viene umiliata proprio da Lui.

Il pubblico è senza parole, ma scopriamo insieme quanto è accaduto

Manila Nazzaro umiliata in diretta: una guerra inaspettata al GF Vip

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, si trova nella Casa del Grande Fratello Vip da settembre e nell’ultimo periodo le sue amicizie stanno cambiando.

La gieffina ha litigato prima con Soleil Sorge e poi con Katia Ricciarelli, entrambe molto amiche di Manila. La Nazzaro si è sentita tradita dalle due donne e ha passato delle settimane difficile.

Kabir Bedi, entrato da poco nella Casa, ha richiesto delle attenzioni da Manila proprio nel suo periodo di sconforto e ha cercato un confronto con la gieffina.

L’interprete di Sandokan ha notato che la Nazzaro non ha la stessa premura che ha con Katia e Giucas nei suoi confronti.

Manila spiega che mancava il cibo in quei giorni e non ha mangiato neanche lei. Il confronto si conclude con un abbraccio, ma meno di 24 ore dopo la gieffina nomina Kabir.

Arriviamo alla puntata di ieri sera: Manila e l’uomo fanno pace, ma nuovamente l’ex Miss Italia manda all’eliminazione proprio Kabir.

LEGGI ANCHE -> Vincitore Grande Fratello Vip 2021: svelato il nome, tutti d’accordo

E’ guerra al GF Vip, ma non tra i protagonisti della discussione. E’ Alfonso Signorini a umiliare Manila in diretta nazionale.

“Ma scusa Manila, hai chiarito con Kabir e poi lo hai nominato. Allora non chiarire, lo nomini e basta! Insomma” esplode il conduttore.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli, ora è ufficiale: tra loro è finita. “Non siamo più legati da nulla”

“Manila non devi cadere nell’eccesso di zelo dicendo che la nomination non è una cosa negativa. Non è vero. Perché allora non voti la tua migliore amica? Devi riconoscere che la nomination è un colpo basso. Dillo!” Signorini sbotta contro Manila, mentre lei crede che le nomination non siano così importanti adesso.

LEGGI ANCHE -> “Ha paura del mio confronto”: scontro sfiorato al GF Vip tra uomini Alpha

“Questa roba di te mi fa davvero incavolare, come quando vi ho beccato che parlavate male della Ricciarelli e19 dicevi che non era vero. Poi rimandai il video e arrivò la tua ammissione” commenta il conduttore e conclude innervosito” Sei bugiarda .Se smentisci questo sei bugiarda. A me questo modo di fare non piace per niente, anche se non dovrei dirlo perché sono il conduttore”.

Alfonso Signorini è stato molto duro con la gieffina e la umilia in diretta televisiva. Sicuramente questo è un duro colpo per Manila Nazzaro e non se lo sarebbe mai aspettato. Secondo me deve smettere di fare contenti tutti e cercare di pensare un po’ di più a se stessa. E’ impossibile piacere a tutti, l’importante è essere amata da chi ha veramente stima nei tuoi confronti