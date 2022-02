Amici 21, Albe al bivio: Anna Pettinelli non perdona ad un passo dal serale

Il comportamento di Albe non convince Anna Pettinelli che, dopo aver visto il cantante rischiare l’eliminazione nell’ultima puntata di Amici

Mentre il “serale” si profila all’orizzonte, nella scuola di “Amici” sale la tensione. E questa non riguarda soltanto gli allievi, ma spesso e volentieri anche i giudici. Ad esempio, la “prof” Anna Pettinelli è scatenata, e in particolare colpisce il suo atteggiamento nei confronti di Albe. E’ stata epocale la “ramanzina” che la speaker ha fatto al ragazzo.

La maestra di canto ha rimproverato il concorrente di lamentarsi troppo e inutilmente, soprattutto nel fare paragoni con gli altri ragazzi. La conclusione della Pettinelli è che Albe, di conseguenza, lavora poco e male. Si tratta di una 21esima edizione di Amici piuttosto tesa, anche perché la posta in palio (inutile negarlo) è alta, e quando il serale si avvicina arriva inevitabile la classica “resa dei conti”.

Amici, la dura ramanzina di Anna Pettinelli ad Albe

Albe, in ogni caso, ha rimediato un voto basso nella prova con Beppe Vessicchio a valutarlo. Il ragazzo è rimasto malissimo per il giudizio del direttore d’orchestra, e si è lamentato parecchio.

La sua versione dei fatti è che la prestazione che ha offerto non era così negativa. Un atteggiamento che ha fatto infuriare Anna Pettinelli, che ha mostrato ad Albe i video con le registrazioni delle sue lamentele, rimproverandolo aspramente.

“Fino ad ora hai fattola vittima – ha tuonato – ora basta. Mi preoccupo per la puntata, io mi preoccupo per te. Se mi ricadi in questo atteggiamento non posso che rivedere il nemico”, ha detto la prof di canto a un perplesso Albe.