La famiglia del Grande Fratello Vip si allarga: è nato Gabriele

Fiocco azzurro per la famiglia del Grande Fratello Vip: è nato il primo bimbo del reality show condotto da Signorini. Benvenuto Gabriele.

Grande gioia per l’immensa famiglia del Grande Fratello Vip per la nascita del primo bambino nato dall’amore di due ex vipponi. Oggi, sabato 19 febbraio, è nato Gabriele e ad annunciare la sua nascita sono stati i genitori con una splendida foto e un meraviglioso annuncio sui social.

Atteso dai fan della coppia che, da giorni, stavano aspettando l’annuncio del lieto evento, la nascita di Gabriele ha scatenato l’entusiasmo di tutti i fans del reality che hanno visto nascere e crescere il grande amore dei loro genitori.

Grande Fratello Vip: nato Gabriele, il primo figlio del reality show di Alfonso Signorini

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nati e continuano a nascere delle bellissime storie d’amore. Durante la quarta edizione del reality show, in particolare, è nata una delle storie più belle. Stiamo parlando di quella di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Sotto le telecamere della casa di Cinecittà si sono incontrati, conosciuti, piaciuti e innamorati scambiandosi il primo bacio nel giardino dove, la notte di San Valentino, sono tornati per celebrare il secondo anniversario e lanciare un messaggio d’amore alle coppie della sesta edizione, in particolare a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè in cui Paolo ha ammesso di riconoscersi.

Una storia d’amore, quella tra Clizia e Paolo, che ha fatto sognare i fan del reality sin dai primi sguardi e che continua a regalare grandissime emozioni. I fan, infatti, dopo due anni, continuano a seguire il loro amore sui social dove, pochi minuti fa, Clizia ha annunciato la nascita del loro primo figlio. “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro💙 19/2/2022″, ha scritto mamma Clizia pubblicando la foto che vedete qui in basso in cui rivolge uno sguardo sognante al suo piccolo principe mentre papà Paolo stampa un bacio sulla guancia alla compagna.



La stessa foto e la stessa didascalia è stata pubblicata anche da papà Paolo, emozionatissimo per la nascita del suo primogenito. Per mamma Clizia, invece, si tratta del secondo figlio dopo la nascita della piccola Nina, venuta al mondo nel 2015 e frutto della relazione con Francesco Sarcina.

Tanti i messaggi di auguri da parte di amici e fan per i neo genitori come quelli di Andrea Montovoli e Nicolò Presta, diventato papà per la prima volta lo scorso ottobre della piccola Luce Althea, frutto del suo amore con Lorella Boccia.