Lulù Selassiè, la reazione dopo la conquista della finale del GF Vip spiazza

Lulù Selassiè, dopo aver conquistato la finale del Grande Fratello Vip, ha una reazione che spiazza e conquista tutti.

Lulù Selassiè, con il 57% dei voti, ha battuto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli diventando ufficialmente la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2021. Un trionfo quello di Lulù che è stato festeggiato nello studio, in primis da Clarissa e dal fidanzato Manuel Bortuzzo, ma anche dagli ex concorrenti del reality show. L’annuncio di Alfonso Signorini è stato accolto da un grande applauso del pubblico e dall’emozione di Lulù che ha fatto fatica a trattenere le lacrime di gioia.

Felice di aver raggiunto la finale del 14 marzo, Lulù, tuttavia, ha avuto una reazione sincera e spontanea per un dettaglio che non le è sfuggito quando, con Soleil e Katia, ha lasciato lo studio per rientrare in casa.

Lulù Selassiè finalista del Grande Fratello Vip, ma lei festeggia per il gesto d’affetto del padre di Manuel Bortuzzo

Sono passate quasi ventiquattro ore dall’elezione di Lulù come finalista del Grande Fratello Vip, ma la Selassiè, non sta parlando della finale, ma del gesto d’affetto che le ha fatto il padre di Manuel Bortuzzo in studio. Dopo aver trascorso alcuni minuti nello studio dove le candidate alla finale hanno scoperto il risultato del televoto, Lulù è rientrata in casa e la prima cosa che ha raccontato è stato il saluto ricevuto da Franco Bortuzzo, il padre di Manuel.

LEGGI ANCHE —>GF Vip daytime 18/2/22, dopo la diretta salta fuori la verità: retroscena incredibile

“Ho visto il papà di Manu in studio”, ha detto Lulù prima a Soleil e Katia con cui è rientrata in casa e poi a Jessica, Barù e Antonio durante la notte. “Mi ha salutata e mi ha mandato un bacio”, ha aggiunto la Selassiè mimando il gesto del bacio. Un gesto, quello del padre di Manuel che ha reso estremamente felice Lulù che ha continuato a parlarne anche oggi. Mentre era in veranda con Manila e Miriana, oltre a ricordare la bellezza del fidanzato, ha raccontato nuovamente del saluto ricevuto da Franco Bortuzzo.

Ieri Lulù è stata eletta finalista, eppure nel post puntata il suo argomento preferito erano i saluti del papà di Manuel, lo stesso che quando era entrato in casa non l'aveva menzionata, e che ieri invece le mandava baci da lontano. Lei felicissima di ciò.🤏💜#fairylu #gfvip pic.twitter.com/ejAi64lbEg — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 18, 2022

LEGGI ANCHE —>GF Vip, Katia al veleno su Lulù in vista della finale. Manuel Bortuzzo risponde

Il padre di Manuel, sul proprio profilo Instagram, tra le storie, ha pubblicato una serie di tweet dedicati alla felicità di Lulù per il saluto ricevuto proprio da lui. Felice per la finale, dunque, ma ancora di più per il saluto ricevuto dal padre del fidanzato.