GF Vip daytime 18/2/22, dopo la diretta salta fuori la verità: retroscena incredibile

Al GF Vip dopo la diretta con Alfonso Signorini è saltata fuori la verità. L’incredibile retroscena è spuntato in confessionale.

Il GF Vip torna sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del daytime. Daytime che ha lo scopo di farci vedere da vicino le emozioni e le sensazioni vissute dai vipponi più amati dagli italiani che ieri sera ci hanno fatto compagnia con l’ultima diretta della settimana, condotta come al solito da Alfonso Signorini, che ha visto l’elezione del secondo finalista di quest’edizione, ma procediamo con calma e scopriamo tutti gli quei retroscena che non abbiamo avuto modo di vedere.

La puntata parte subito con il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’ex stella di Centovetrine ha ammesso di essere tornato nella casa del GF Vip per provare a riconquistare sua moglie e con la Sorge c’è soltanto un’amicizia e niente di più.

I suoi compagni di viaggio però non sembrano credere alle sue parole, convinti che tra i due ci sia molto più di una semplice amicizia, ma che si sia venuta a creare una sintonia molto profonda e tutto questo sembrerebbe essere chiaro come il sole anche alla Duran, ma i colpi di scena non sono di certo finito qui.

Alex Belli: il retroscena che non ti aspetti su Alessandro Basciano al GF Vip

Da un momento, se vogliamo, di tensione passiamo ad una gioia. Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ieri sera è stata eletta, attraverso il televoto, la seconda finalista ufficiale del Grande Fratello Vip. Il pubblico del piccolo schermo tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassiè, ha scelto quest’ultima che ha confidato che non avrebbe mai creduto di poter vivere un’emozione del genere.

Dalla gioia di Lulù Selassiè, si passa ad un momento difficile. Alfonso Signorini, durante il corso della diretta di ieri sera, ha letto un comunicato della produzione preso nei confronti di Alessandro Basciano che non solo si è tolto il microfono numerose volte ma ha assunto anche degli atteggiamenti ritenuti violenti nei confronti di Alex Belli. Così si è deciso di mandarlo in nomination in maniera automatica e lui non è sembrato essere particolarmente d’accordo, sospettando quasi ci sia un complotto.

“Io credo che dietro ai suoi gesti ci sia soltanto tanta insicurezza“ ha commentato Alex Belli, che insieme ai suoi compagni di viaggio è convinto che l’ex protagonista di Temptation Island non sia una persona violenta, ma sarà ancora una volta il pubblico del piccolo schermo ha scegliere la fine o meno del suo percorso.