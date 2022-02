Uomini e Donne puntata 18/2/22, la mancanza è troppa: il tronista non regge il colpo

A Uomini e Donne la mancanza per la perdita subita si è fatta sentire e il tronista non è riuscito a reggere il colpo.

Uomini e Donne è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo on l’ultimo appuntamento di questa settimana, per poi tornare come di consueto lunedì prossimo.

La puntata di oggi inizia con Gemma Galgani. In studio viene mostrata l’esterna con il cavaliere che era sceso apposta per lei, ma l’esterna non sembra essere andata per il meglio. L’uomo ha parlato un po’ troppo, non permettendole di potersi esprimere e confrontare e per questo motivo sceglie di non proseguire la conoscenza.

Gianni e Tina intervengono dandole della maleducata in quanto nel spiegare le sue ragioni ride di fronte all’uomo e in più ritengono che lei sia stata falsa perché mai interessata a conoscerlo, ma che avrebbe accettato di uscirci insieme soltanto per avere un maggiore spazio in puntata. La dama ovviamente nega ed approfitta del momento per chiedere se Nadia e Massimiliano sono andati oltre il bacio.

Nadia replica che non deve di certo dirlo a lei, ma quando Maria le chiederà di sedersi al centro dello studio lei racconterà ogni cosa. Questo scatena un nuovo litigio tra Tina e la Galgani. Per l’opinionista Gemma non dovrebbe fare insinuazioni sulla sincerità altri ma pensare al proprio percorso considerato che fa parte del Trono Over da oltre 10 anni senza mai trovare un uomo.

Matteo Ranieri si emoziona a Uomini e Donne: il ricordo della nonna

Si prosegue con il Trono Over e al centro studio ci sono Giovanni e Sara. I due stanno proseguendo la loro conoscenza, ma lui non sembra essere molto entusiasta, dettaglio notato anche da Maria De Filippi: “Con Daniela eri più felice“ gli ha fatto notare. In studio tutti sono convinti che tra i due non sia del tutto finita e che nonostante abbiano troncato la conoscenza, abbiano ancora un forte interesse l’uno nei confronti dell’altro.

LEGGI ANCHE -> Scoppia l’amore tra gli ex Uomini e Donne? Spunta la verità

Maria fa partire la musica e nota che la signora Giovanna si avvicina a Matteo Ranieri. La dama ammette di essere dispiaciuta per la situazione che sta vivendo il ragazzo, in quanto si è particolarmente affezionata a lui e lo considera un nipote. Lui, nel sentire queste parole, scoppia in lacrime poichè le ricorda sua nonna che è scomparsa non molto tempo fa.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne puntata 17/2/22, imbarazzo in studio: la dama manda all’aria tutto

Maria approfitta di questo momento e lo chiama al centro studio dove ha modo di poter avere un nuovo chiarimento con Federica.