Belen Rodriguez vuota il sacco e svela la verità sulla fine della storia con Antonino Spinalbese e sul riavvicinamento a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez parla a cuore aperto della sua vita privata. La showgirl argentino ha deciso di raccontarsi nel salotto di Verissimo e, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha parlato apertamente dei motivi della fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì nata lo scorso luglio.

Nel salotto di Verissimo, Belen ha anche parlato del rapporto con Stefano De Martino e con il riavvicinamento con quest’ultimo con cui è stata pizzicata più volte dai paparazzi nel corso delle ultime settimane.

Belen Rodriguez: l’amore finito con Antonino Spinalbese e il riavvicinamento con Stefano De Martino

Schietta e sincera, Belen Rodriguez, nel salotto di Verissimo dove si è raccontata spesso, ha parlato di sè, delle sue scelte di vita e del momento che sta affrontando senza rifiutare di rispondere alle domande su Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

“Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui”, ha raccontato Belen. “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”, ha aggiunto la showgirl argentina.

“Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”, ha aggiunto ancora la Rodriguez.

Belen, oggi, è una donna serena che si dedica ai figli Santiago e Luna Marì e al lavoro. Sui social si mostra sorridente insieme alle persone che ama e, tra i tanti complimenti, non mancano i commenti degli haters. A tal proposito, su chi commenta il suo rapporto con la chirurgia, Belen ha concluso così: “Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”.