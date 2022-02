Rai, cambia tutto? Un programma storico a rischio, parte la rivoluzione

La Rai pronta a cambiare il palinsesto nella prossima stagione televisiva? Un programma storico a rischio in caso di rivoluzione.

Nonostante la stagione televisiva sia ancora in corso e ci siano diversi mesi da coprire, in casa Rai, si comincia a pensare alla prossima stagione. Ogni anno si cerca di accontentare le diverse fasce d’età di pubblico confermando i programmi storici e di maggior successo, puntando su tante novità e sulle fiction, sempre amatissime.

Nella prossima stagione, tuttavia, in casa Rai, potrebbero essersi diversi cambiamenti. Quello più importante potrebbe coinvolgere Raidue, rete che, negli ultimi anni, ha conquistato sempre di più il pubblico con programmi giovani e divertenti come Stasera tutto è possibile, portato al successo prima da Amadeus e poi da Stefano De Martino. A rischiare, dunque, non è assolutamente lo show del conduttore napoletano, ma quello che fa compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio.

Rai, programma di Raidue a rischio? Ecco lo show che potrebbe essere cancellato

Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da Davide Maggio, il programma che rischia di essere cancellato è Detto Fatto, lo show in onda dal lunedì al venerdì e condotto da Bianca Guaccero. “BOOM! Detto Fatto verso la cancellazione. Diaco scalpita per il pomeriggio di Rai2″, ha scritto su Twitter Davide Maggio.

Al posto di Detto Fatto, dunque, nella prossima stagione televisiva potrebbe esserci un programma condotto da Pierluigi Diaco che, dopo aver occupato il sabato pomeriggio con le repliche della trasmissione “Ti sento”, come fa sapere Davide Maggio, starebbe scalpitando per ottenere la fascia pomeridiana di Raidue.

Un altro programma che potrebbe essere rivoluzionato in casa Rai, sempre secondo quanto fa sapere Davide Maggio, è Uno Mattina che potrebbe essere divisa in due parti: la prima affidata al Tg1 e dedicata alle notizie di cronaca e di attualiutà e la seconda parte affidata a Raiuno e dedicata a temi più leggere e diversi.

In casa Rai, dunque, in vista della prossima stagione televisiva, si sta preparando la rivoluzione? Le indiscrezioni esclusive riportate da Davide Maggio saranno attuate? In attesa di scoprirlo, Uno Mattina continua ad andare in onda con la formula classica e Bianca Guaccero, con l’intera squadra di Raidue, continua ad entrare tutti i giorni nelle case degli italiani.