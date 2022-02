Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, sintonizzatevi, perché gli Astri sono pronti per essere consultati. Novità in arrivo, infatti è proprio vero che il destino non si fa attendere, anzi arriva in maniera del tutto inaspettata. Gli scombussolamenti saranno tanti, bisogna soltanto saperli interpretare con la chiave giusta.

Di questo ne sono a conoscenza i segni zodiacali, nello specifico ci saranno delle situazioni per i fortunati, e delle altre per i malcapitati, cioè gli sfortunati. Riuscire a cogliere i segnali dal cielo non è facile, ma trovare una strada da intraprendere per raggiungere i propri sogni è il minimo. Specialmente se si tratta di farlo con l’intenzione di curare a propria spiritualità. Fantasia e improvvisazione hanno impreziosito il cielo degli ultimi giorni, presto però arriverà qualcosa a cui le Case Celesti dovranno essere pronte.

Occhi al cielo, lo spettacolo è gratuito e meraviglioso, staccatevi dai vostri smartphone! Tra le stelle ci si perde spesso, soprattutto se si tratta di un cielo così luminoso. La verità è che oggi si porranno in essere le basi per una crescita graduale, la quale mira proprio allo sviluppo personale dei singoli. L’Oroscopo di oggi è pronto per aggiornarvi sugli ultimi transiti e sui loro effetti.

L’improvvisazione è stata protagonista degli ultimi giorni, poiché mettersi in gioco è stato fondamentale. Affrontare le sfide quotidiane non è sempre facile, ma con i giusti consigli si possono raggiungere grandi risultati.

Il Sestile Giove-Urano ha creato una condizione ottimale per abbracciare il destino favorevole per alcuni segni, un po’ meno per quello avverso per altri. Febbraio è all’insegna dell’azione, una condizione che però non sempre viene apprezzata nel modo opportuno. Nello specifico ognuno reagirà in un certo modo.

Ecco come i segni più fortunati reagiranno e anche gli sfortunati!

Oroscopo: fantastico cielo per lo Scorpione!

La triade qui sotto è composta da tre Case Celesti completamente differenti. Il Sagittario e l’Ariete sono entrambi di fuoco, ma con due mentalità completamente differenti, mentre lo Scorpione è un segno d’acqua che a volte sputa proprio veleno! Tutti sono in grado di rispondere alle sfide a modo loro, ma c’è stato chi è riuscito a evolversi e chi invece no. Se sei della Vergine sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’ottimista dello Zodiaco, l’arciere Sagittario. Il cielo favorisce una situazione ottimale per la crescita lavorativa, ma bisogna tenere gli occhi aperti perché a perdersi basta davvero poco. In amore invece si deve un attimo rivedere qualche tuo atteggiamento, dovresti stare vicino a chi ami. Consigli: non perdere la concentrazione, stai per raggiungere il tuo sogno.

Passiamo al guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Determinato e coraggioso, perderai la ragione perché nonostante le tue buone intenzioni avranno da dirtene di cotte e di crude. Non demordere al lavoro, il tuo carattere sarà d’esempio. Mentre in amore ritrova te stesso, perché a volte ci si perde ad essere sempre favorevoli ad aiutare il prossimo. Consigli: rilassati questo weekend, ne hai di bisogno.

Che dire dello Scorpione? Dulcis in fundo! Parliamo di un provocatore che adesso sarà inattaccabile. Non avrai eguali, perché sei pronto a combattere. Adesso che tutto è chiaro guai chi si mette nella tua strada sul posto di lavoro. In amore sciogliti un pochino, avrai bisogno di tranquillità dal tuo partner. Consigli: vivi i tuoi sentimenti positivi, lascia andare via quelli negativi.

Terribile giornata per il Leone, un vero fiasco!

Brutta storia per Leone, Pesci e Gemelli! Fuoco, acqua e aria, un trio di elementi che sono di solito potenti, ma questa volta la fiacchezza vi butterà giù. Sarà lo stress della settimana, ma avete davvero bisogno di una buona dose di amore e pace. Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il Leone che non riesce ad adattarsi ai cambiamenti del Sestile Giove- Urano. E’ vero che avevi pianificato tutto a puntino, ma non sempre le cose vanno per come si desidera. Specialmente in amore! Al lavoro sarai stanco, ma dovrai comunque risollevarti. Consigli: non demordere, sii solo più attento alle persone che ti stanno attorno, non tutti sono così fedeli.

Passiamo ai Gemelli, brutta aria quella che tira! Lunatici e scontrosi quando si svegliano con la luna storta, state tergiversando sui problemi. Affrontate tutto con l’intelligenza che vi contraddistingue, perché avete deciso di non passare all’attacco? Se avete ragione dovete agire, sia al lavoro che in amore. Consigli: il cambiamento fa parte di voi, dovreste reagire al meglio, quindi calma e sangue freddo.

Infine, ma non meno importante ci sono i Pesci, un oceano sconfinato di bellezza. Siete immensi, ma a volte questo vostro essere prolissi, specifici e estremamente dettagliati, non va bene in tutte le situazioni. Diciamolo, siete creativi e il saper plasmare la situazione a vostro favore non vi mancherà, ma quello che è certo è che qualcuno non vi ammira perché vi invidia specialmente al lavoro e in amore. Consigli: partevi le spalle sempre, il nemico è all’orizzonte.