Belen Rodriguez: “Ora parlo io. Ecco perchè è finita con Spinalbese”

Intervistata da “Gente”, Belen Rodriguez si racconta sull’argomento Antonino Spinalbese e racconta i motivi della fine della love story

In un modo o nell’altro Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. In particolar modo, a tenere banco sono le sue vicende amorose, che da sempre si susseguono in maniera imprevedibile. A quanto pare, in questo periodo si registra l’ennesimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il suo primo grande amore e padre del primogenito Santiago. Un riavvicinamento che la soubrette ha in qualche modo confermato.

Ma dall’altro lato ha detto ben poco su cosa sia accaduto con l’ormai ex fidanzato Antonino Spinalbanese, che è padre della seconda figlia di Belen. Probabilmente, l’intento dell’argentina è di tutelare al massimo Luna Marie, ossia sua figlia. Del resto Belen e “Spina” non vivono più assieme, e per la piccola non sarà facile abituarsi alla sua nuova vita.

Belen Rodriguez spiega il motivo dell’addio a Spinalbanese

Ma rivelazioni importanti sono arrivate al settimanale “Gente” col quale la Rodriguez ha fatto chiarezza su cosa sia accaduto con Spinalbanese. “Ci conoscevamo poco”, ha spiegato l’ex modella.

Leggi anche -> Belen Rodriguez vuota il sacco: tutta la verità su Antonino Spinalbese e De Martino

“Io ero molto presa – ha detto – altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Però le favole che ci hanno raccontato da bambine sono sbagliate. Il principe azzurro non deve diventare l’unico motivo di vita”. In sostanza Belen ha fatto capire che aveva riposto nel suo ex il sogno di una famiglia perfetta, ma non è riuscita ad averla.

Leggi anche -> Belen e Stefano, basta segreti: le foto svelano la verità

Forse per questo la Rodriguez si è riavvicinata a Stefano De Martino, col quale ha raggiunto un maggior grado di complicità, che a quanto pare è stata ritrovata. “La nostra storia non ha detto tutto”, ha chiosato la showgirl. Staremo a vedere.