Esplode la passione al Grande Fratello Vip: bacio infuocato

Grande Fratello, scoppia un bacio appassionato: i due tornano a chiarirsi e, con un bacio appassionato, “firmano” la loro promessa di amore eterno

Dopo il suo ritorno nella casa del Grande Fratello (ma non come concorrente) Alex Belli si è scatenato. Il suo obiettivo è provare a riconquistare la moglie Delia Duran e fronteggiare la contemporanea presenza di Soleil Sorge nella casa: la sua “amante”, che lui definisce solo come un’amica. E non a caso l’attore “tampina” di continuo la moglie, difendendo a spada tratta il loro amore e operando una lunga opera di convincimento per tornare insieme.

Ecco perché le discussioni non mancano e sono all’ordine del giorno. Spesso volano accuse reciproche: ad esempio Delia si è detta molto ferita da alcune cose dette da Alex, e anche per questo dubita della solidità del loro matrimonio. Da qui le accuse di Alex: “Eri tu che non ha mai difeso il nostro matrimonio”, ha detto l’attore.

Grande Fratello, tra i due super vip scatta un bacio inaspettato

E naturalmente non è mancata la continua insistenza: “Io sono qua per te”, con riferimento al suo ingresso temporaneo nella casa. Eppure, le tante discussioni sembrano portare (lentamente) a qualche risultato.

Il continuo martellamento di Alex verso la moglie porta a un improvviso riavvicinamento. “Nessuno può permettersi di prendersi gioco del nostro amore”, ha tuonato Alex. E improvvisamente, nella camera blu, dopo l’ennesima promessa di Belli scatta un bacio appassionato.

Questo bacio sembra poter segnare un riavvicinamento tra i due. Se questo sarà definitivo lo sapremo solo nei prossimi giorni: intanto, il buon Alex sembra che sia sempre più vicino nel raggiungere l’obiettivo che si era prefissato.